Gajdics Ottó: A Tisza tudott az ukrán olajszállítás leállításáról

Gajdics Ottó a HírTv közösségi oldalára feltöltött rövid videójában arról beszél, hogy a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter nemcsak értesült az ukrán döntésről, hanem tudatosan el is zárkózott attól, hogy lobbitevékenységet folytasson az olajszállítás újraindítása érdekében.

Gajdics Ottó szerint a Tisza kampányának jól jönne a választások előtt egy 1000 forintos benzinár

Zelenszkij elmondta a németeknek, a németek pedig közölték Magyar Péterrel. Magyar Péter viszont egyáltalán nem lázadt ellene, semmiféle lobbitevékenységet ki nem fejtett, hogy ezt már ne csinálják”

– fogalmazott a publicista, aki szerint a szállítás leállása súlyos következményekkel járhat Magyarország számára, különösen az üzemanyagárak és az ellátásbiztonság terén. Úgy vélte, politikai számítás is állhat a háttérben:

Az ő szempontjából minél rosszabb az országnak, annál jobb nekik. És milyen jól jön majd a Tisza kampányában úgy a választások előtt egy-két héttel az ezer forintos benzinár, meg a hiány és a sorban állás a benzinkutakon.”

Gajdics Ottó szerint komoly kérdés, hogy ilyen körülmények között kire bízható jó szívvel az ország sorsa.

Szerintem megfontolandó, hogy ilyen emberekre rábízzuk-e az ország sorsát”

– zárta gondolatmenetét a publicista.