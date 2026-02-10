Gajdics Ottó keményen üzenetet küldött Magyar Péternek – durván betalált

A HírTv YouTube csatornáján közzé tett videójában Gajdics Ottó arra hívja fel a figyelmet, hogy szerinte Magyar Péter a gödi Samsung-gyárral kapcsolatos Szijjártó Pétert támadó állításaival egy olyan határt lépett át, amely már nem a politikai vita, hanem a súlyos rágalmazás kategóriájába tartozik.

Szijjártó Péter büntetőfeljelentést tesz Magyar Péter ellen a gödi Samsung gyárral kapcsolatban megfogalmazott minden alapot nélkülöző rágalmai miatt. Gajdics Ottó a HírTv YouTube csatornáján közzétett videójában annak adott hangot, hogy jó döntést hozott Szijjártó Péter, mert már régóta itt volt már az ideje, hogy véget érjen a tiszás rágalmak következmények nélkülisége. Fotó: Csudai Sándor

Gajdics Ottó szerint nagyon jó, hogy Szijjártó Péter végre feljelenti Magyar Pétert rágalmazásért

A HírTV-s újságíró a kommentárjában hangsúlyozta, hogy a valótlan vagy megalapozatlan vádak nem maradhatnak következmények nélkül, különösen akkor, ha azok Magyarország nemzetközi megítélését és befektetői környezetét is érintik.

Az újságíró felidézte, hogy az elmúlt időszakban többször elhangzottak olyan kijelentések a Tisza Párt környékéről, amelyek a kormányt és a kormánypárti közösséget „maffiakormánynak” vagy „bűnözőknek” nevezték. Gajdics úgy véli, már korábban is határozottabban kellett volna fellépni az ilyen megnyilvánulásokkal szemben, mert azok tudatosan rombolják a közbeszédet és a jogállami kereteket.

Az újságíró kiemelte:

Szijjártó Péter döntése világos jelzés, hogy a politikai véleménynyilvánítás szabadsága nem egyenlő a büntetlen rágalmazással. Eljött az ideje annak, hogy a tiszások is megtanulják, a súlyos vádaskodásoknak igenis vannak jogi következményei.”

Gajdics Ottó összegzése szerint a mostani lépés nem a vita elfojtásáról szól, hanem arról, hogy vissza kell terelni a politikai küzdelmet a tények és a felelősségvállalás talajára, mert enélkül a közélet végleg a következmények nélküli rágalmak világába csúszik át.