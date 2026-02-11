Zelenszkij ötpontos terve támadás hazánk szuverenitása ellen

Zelenszkij ötpontos terve kapcsán fogalmazott meg kritikát Gajdics Ottó a Hír TV műsorában. Az újságíró szerint a Brüsszelben tárgyalt javaslat Magyarország szuverenitását is érintheti.
Gajdics Ottó a Hír TV-ben arról beszélt, hogy Brüsszelben olyan ötpontos terv készült Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásáról, amely értékelése szerint közvetlen politikai következményekkel járhat Magyarország számára.
Az újságíró azt mondta, a tervezet jelentős része a magyar belpolitikai viszonyokat is érintheti. Állítása szerint a dokumentum felveti annak lehetőségét, hogy amennyiben nem történik kormányváltás, Orbán Viktor szavazati- és vétójogát korlátozhatják.
Gajdics Ottó úgy fogalmazott:
ha Brüsszel végigviszi ezt a tervet, az nemcsak Magyarország helyzetére, hanem az Európai Unió egészének jövőjére is hatással lehet.
