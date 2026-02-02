Gulyás: Ez a Tisza programja, amit Brüsszel számon is kér

„Nem először és vélhetően nem is utoljára derült ki, hogy Magyar Péter hazudott” – fogalmazott Facebook-videójában Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, amikor a Tisza Párt körül kibontakozó újabb ellentmondásokról beszélt.

Fotó: TI/Vasvári Tamás Fotó: Vasvári Tamás

Mint korábban beszámoltunk róla, a Tisza Párt volt egyházügyi szakértője az Indexnek adott videós interjújában részletesen beszélt arról, miért döntött a pártból való kilépés mellett.

Csercsa Balázs állítása szerint a párton belül valóban létezett egy konvergenciaprogram, amely lényegében megegyezik a korábban kiszivárogtatott, megszorításokat tartalmazó gazdasági csomagtervezettel.

Megfogalmazása szerint a Tiszában létezett egy kampányszerű program, amelynek megalkotása Tanács Zoltán feladata lett, miután csatlakozott a párthoz.

Gulyás: Ez a Tisza gazdaságpolitikai vállalása Brüsszel felé

A kormány álláspontja szerint az ügy súlyát növeli, hogy a nyilvánosságra került információk nem pusztán egy ellenzéki párt belső elképzeléseiről szólnak. Gulyás Gergely rámutatott: Magyar Péter maga ismerte el, hogy az emlegetett dokumentum a Tisza Konvergencia Program tervezete volt.

Ez pedig nem egy kampányanyag, hanem az a gazdaságpolitikai vállaláscsomag, amelyet egy ország Brüsszelnek nyújt be, és amelynek teljesítését az uniós intézmények később számon is kérhetik.

A miniszter hangsúlyozta: a konvergenciaprogram az Európai Unió felé tett hivatalos kötelezettségvállalás, amely konkrét gazdasági mutatókat és célkitűzéseket tartalmaz. Ezek teljesítését Brüsszel ellenőrzi, és adott esetben be is avatkozhat, ha a vállalások nem teljesülnek.

Éppen ezért különösen súlyos, ha egy párt ilyen dokumentumról úgy beszél, mintha az csupán belpolitikai vita tárgya lenne.

Gulyás szerint a helyzetet tovább súlyosítja, hogy az állítások nem kívülállótól származnak. Magyar Péter ugyanis a Tisza Párt volt kabinetvezetőjeként rendszeresen részt vett az elnökségi üléseken és a döntéshozó testületek munkájában, napi kapcsolatban állt a párt vezetésével.

Vagyis pontos rálátása volt arra, miről születnek megállapodások, és milyen irányba kívánják elvinni a párt politikáját.

A miniszter értékelése szerint mindez azt jelenti, hogy a szóban forgó program nem egyszerűen a Tisza Párt elképzelése, hanem egy olyan dokumentum, amely Brüsszellel kötött megállapodásként jelenik meg, és amelyet az uniós intézmények felé kívánnak benyújtani. Ez pedig alapvetően más megvilágításba helyezi a Tisza körüli vitákat, és komoly kérdéseket vet fel Magyarország gazdasági mozgásterével kapcsolatban.