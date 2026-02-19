Gulyás Gergely: A Béketanács a konfliktusok lezárását szolgálhatja

Gulyás Gergely tájékoztatása szerint a miniszterelnök a Béketanács alakuló ülésén vesz részt az amerikai fővárosban. A kormány álláspontja szerint a nemzetközi intézményrendszerben jelenleg számos szervezet foglalkozik a háborúval, ugyanakkor szükség van olyan fórumra is, amely kifejezetten a béke előmozdítását tűzi zászlajára.
Magyar érdek a mielőbbi béke
Rendkívül sok olyan nemzetközi szervezet van, ami csak Ukrajnával és a háborúval foglalkozik, itt az ideje, hogy legyen olyan is, ami a békével foglalkozik”
– fogalmazott a miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely szerint Európa és különösen Magyarország érdeke, hogy a háború minél előbb lezáruljon. Hozzátette:
A Béketanácsban való részvétel Magyarországnak nem jelent költséget, ugyanakkor lehetőséget teremt arra, hogy egy új, nemzetközi fórumon is érvényesítse nemzeti érdekeit a formálódó világrendben.