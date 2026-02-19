Hírlevél
Rendkívüli

Ezt látnia kell!

Gulyás Gergely

Gulyás Gergely: A Béketanács a konfliktusok lezárását szolgálhatja

A Béketanács fontos szerepet játszhat a világ konfliktusos térségeiben a béketeremtésben – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely, Orbán Viktor washingtoni útjáról szólva hangsúlyozta: Magyarország érdeke az, hogy Ukrajnában mielőbb béke legyen.
Gulyás Gergely tájékoztatása szerint a miniszterelnök a Béketanács alakuló ülésén vesz részt az amerikai fővárosban. A kormány álláspontja szerint a nemzetközi intézményrendszerben jelenleg számos szervezet foglalkozik a háborúval, ugyanakkor szükség van olyan fórumra is, amely kifejezetten a béke előmozdítását tűzi zászlajára.

Gulyás Gergely
Gulyás Gergely szerint a Béketanácsban való részvétel lehetőséget jelent érvényesíteni Magyarország érdekeit (Fotó: Balogh Zoltán)

Magyar érdek a mielőbbi béke

Rendkívül sok olyan nemzetközi szervezet van, ami csak Ukrajnával és a háborúval foglalkozik, itt az ideje, hogy legyen olyan is, ami a békével foglalkozik”

 

 – fogalmazott a miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely szerint Európa és különösen Magyarország érdeke, hogy a háború minél előbb lezáruljon. Hozzátette

A Béketanácsban való részvétel Magyarországnak nem jelent költséget, ugyanakkor lehetőséget teremt arra, hogy egy új, nemzetközi fórumon is érvényesítse nemzeti érdekeit a formálódó világrendben.

