Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fico bekeményít a Barátság kőolajvezeték miatt – Jajj Zelenszkijnek

Olvasta?

Orbán Viktor: A választás tétje Magyarország biztonsága

Gulyás Gergely

Gulyás Gergely: A Medián felmérése távol áll a valóságtól

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Élesen bírálta a Medián legfrissebb közvélemény-kutatását a Miniszterelnökséget vezető miniszter, miután a felmérés szerint a Tisza Párt jelentős előnnyel vezet a Fidesszel szemben. Gulyás Gergely szerint az adatok köszönőviszonyban sincsenek a valósággal.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gulyás GergelyVálasztás 2026Medián-felmérés

Gulyás Gergely egy videós Facebook-bejegyzésben reagált a Medián legfrissebb közvélemény-kutatására.

Gulyás Gergely: A valóságtól ennél távolabb kutatás nem nagyon állhat
Élesen bírálta a Medián legfrissebb közvélemény-kutatását a Miniszterelnökséget vezető miniszter, miután a felmérés szerint a Tisza Párt jelentős előnnyel vezet a Fidesszel szemben. Gulyás Gergely szerint az adatok köszönőviszonyban sincsenek a valósággal. Fotó: Krizsán Csaba / MTI

Gulyás Gergely szerint a valóságtól ennél távolabb kutatás nem nagyon állhat

A közvélemény-kutató cég eredményei alapján a Tisza Párt jelentős mértékben vezet a Fidesz előtt, amit azonban a miniszter határozottan vitat.

Arra a kérdésre, mit szól a Medián kutatásához, Gulyás Gergely így válaszolt:

Hogy valaki azért állít valótlant, mert humorizálni akar, vagy más célja van, ezt nem tudom megmondani, de miután saját kutatásaink is vannak és 20 éve dolgozunk ugyanazokkal, ezért tudjuk, hogy a valóságtól ennél távolabb kutatás nem nagyon állhat.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!