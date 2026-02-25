Gulyás Gergely: A Medián felmérése távol áll a valóságtól

Gulyás Gergely egy videós Facebook-bejegyzésben reagált a Medián legfrissebb közvélemény-kutatására.

Élesen bírálta a Medián legfrissebb közvélemény-kutatását a Miniszterelnökséget vezető miniszter, miután a felmérés szerint a Tisza Párt jelentős előnnyel vezet a Fidesszel szemben. Gulyás Gergely szerint az adatok köszönőviszonyban sincsenek a valósággal. Fotó: Krizsán Csaba / MTI

Gulyás Gergely szerint a valóságtól ennél távolabb kutatás nem nagyon állhat

A közvélemény-kutató cég eredményei alapján a Tisza Párt jelentős mértékben vezet a Fidesz előtt, amit azonban a miniszter határozottan vitat.

Arra a kérdésre, mit szól a Medián kutatásához, Gulyás Gergely így válaszolt: