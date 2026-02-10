Gulyás Gergely: Az emberek a saját életszínvonaluk alapján fognak dönteni

Hírlevél
Gulyás Gergely szerint az idei választás kimenetelét az határozza meg, hogy az emberek mit várnak a saját életük szempontjából a jelenlegi kormánytól vagy egy elképzelt ellenzéki kormánytól. A Miniszterelnökséget vezető miniszter egy fórumon arról beszélt: minden nehézség ellenére az elmúlt évek gazdasági és szociálpolitikai eredményei a kormány javára billenthetik a mérleget.
Gulyás Gergely egy fórumon beszélt arról, milyen szociálpolitikai és gazdasági kérdések dönthetik el az idei választást. Mint fogalmazott, a kérdés az, hogy az emberek mit szeretnének a jövőbeli kormánytól. Gulyás Gergely szerint ebben az összevetésben a jelenlegi kormány áll jobban, mert az elmúlt bő egy évtized tapasztalatai kézzelfogható eredményeket mutatnak.

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón 2026. február 5-én (Fotó: Havran Zoltán)
A miniszter hangsúlyozta: „az emberek többsége úgy gondolja, hogy minden nehézség ellenére, sőt minden kormányzati hiba ellenére az, hogy az elmúlt bő évtizedben egyről a kettőre juthatott, nem kérdés.” Szerinte ez a tapasztalat alapvetően meghatározza a választói döntéseket.

Munka és bérek a középpontban

Gulyás Gergely a gazdaságpolitika eredményei közül kiemelte a foglalkoztatottság és a bérek alakulását. Elmondása szerint évről évre többen dolgoznak, magasabb bérek vannak, és ez közvetlenül javítja az emberek életlehetőségeit és életkilátásait. Ezek azok a mutatók, amelyek szerinte a mindennapi valóságban is érzékelhetők.

A miniszter ugyanakkor elismerte, hogy az életszínvonal terén továbbra is van hova fejlődni, és a nyugat-európai szint elérése még további munkát igényel. Ugyanakkor úgy látja, a tendencia egyértelműen pozitív, és ezt a választók többsége is érzékeli.

 

