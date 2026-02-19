Elfogadhatatlan és tűrhetetlen, hogy Ukrajna nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéket

Február hatodika óta nem lenne akadálya a Barátság kőolajvezeték újraindításának, az ukrán fél erre mindig egy-két nap haladékot kért, de a lépés mindeddig nem történt meg – mondta el Gulyás Gergely a kormányinfón.
A miniszter ezt azzal kapcsolatban hangsúlyozta, hogy
Magyarország leállította a gázolajszállítást Ukrajna felé mindaddig, amíg az ukrán fél újra nem indítja a Barátság kőolajvezetéket.
Gulyás Gergely: Az ukrán politikai vezetés szándékosan kárt okoz Magyarországnak és Szlovákiának
A Barátság kőolajvezetéken érkezik hazánkba az olcsó orosz kőolaj, amelynek feldolgozását a MOL végzi és Ukrajna is vásárol az itt készülő gázolajból.
Teljesen nyilvánvaló, hogy
az ukrán politikai vezetés tudatos és szándékos döntést hozott arról, hogy kárt okoz Magyarországnak és Szlovákiának.
A történtek miatt nemzetközi fórumokhoz fordul a kormány, továbbá
vizsgálják annak lehetőségét, hogy az Ukrajna felé irányuló földgáz- és áramszállítást is leállítsák.