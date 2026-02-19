Elfogadhatatlan és tűrhetetlen, hogy Ukrajna nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéket

Hírlevél
Az ukrán politikai vezetés tudatos és szándékos döntést hozott arról, hogy kárt okoz Magyarországnak és Szlovákiának. Válaszlépésként leállítottuk a gázolajszállítást Ukrajna irányába, de vizsgáljuk azt is, hogy a földgáz- és áramszállítást is leállítjuk – mondta el Gulyás Gergely miniszter a kormányinfón.
Barátság kőolajvezetékszándékos károkozásGulyás GergelySzlovákiaUkrajnaMagyarország

Február hatodika óta nem lenne akadálya a Barátság kőolajvezeték újraindításának, az ukrán fél erre mindig egy-két nap haladékot kért, de a lépés mindeddig nem történt meg – mondta el Gulyás Gergely a kormányinfón.

Gulyás Gergely, Gulyás Gergely: Az ukrán politikai vezetés szándékosan kárt okoz Magyarországnak és Szlovákiának
Gulyás Gergely: Az ukrán politikai vezetés szándékosan kárt okoz Magyarországnak és Szlovákiának
Fotó: Balogh Zoltán

A miniszter ezt azzal kapcsolatban hangsúlyozta, hogy

Magyarország leállította a gázolajszállítást Ukrajna felé mindaddig, amíg az ukrán fél újra nem indítja a Barátság kőolajvezetéket.

Gulyás Gergely: Az ukrán politikai vezetés szándékosan kárt okoz Magyarországnak és Szlovákiának

A Barátság kőolajvezetéken érkezik hazánkba az olcsó orosz kőolaj, amelynek feldolgozását a MOL végzi és Ukrajna is vásárol az itt készülő gázolajból.

Teljesen nyilvánvaló, hogy

az ukrán politikai vezetés tudatos és szándékos döntést hozott arról, hogy kárt okoz Magyarországnak és Szlovákiának.

A történtek miatt nemzetközi fórumokhoz fordul a kormány, továbbá

vizsgálják annak lehetőségét, hogy az Ukrajna felé irányuló földgáz- és áramszállítást is leállítsák.

 

