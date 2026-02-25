Ez már biztos! Titkos paktum született a brüsszeli vezetők és Zelenszkij között

–A háború folytatásáról és vég nélküli európai támogatásáról született megállapodás a brüsszeli vezetők és Zelenszkij elnök között – kezdte legújabb Facebook bejegyzését Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely / Fotó: Ladóczki Balázs

Gulyás Gergely úgy fogalmazott, hogy Brüsszel

a béke helyett továbbra is a háború finanszírozása mellett áll.”

Állítása szerint mindez súlyos emberi és gazdasági következményekkel jár, amelyek Európa egészét érintik.

A miniszter bejegyzésében kitért az ukrán támogatások kérdésére és a magyar belpolitikai folyamatokra is. Azt írta, hogy a brüsszeli vezetők és a Tisza Párt között „titkos paktum” jött létre. Megfogalmazása szerint ennek célja a magyar választások befolyásolása.

Gulyás Gergely az energiaellátás témáját is érintette. A bejegyzés szerint Magyarország számára kiemelt érdek az olcsó energiaforrások megőrzése. Úgy vélte, az orosz energiahordozókról való leválás magasabb rezsiköltségekkel járna.

A miniszter hangsúlyozta, hogy Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból. A Nemzeti Petíciót és a Fidesz-KDNP támogatását a szuverenitás és a biztonság garanciájaként említette.