Gulyás Gergely cáfolta a gödi Samsung gyárral kapcsolatos vádakat

Gulyás Gergely rámutatott, hogy az állításoknak nincsen alapja. Ennek megfelelően Szijjártó Péter miniszter úr feljelentést tett, illetve a Telexszel szemben pert indított.

Gulyás Gergely cáfolta a gödi Samsung gyárra kapcsolatos vádakat Fotó: Facebook/Samsung SDI Hungary

Vannak hatóságok, azt hogy munkavédelmi előírásokat egy cég betartja-e vagy sem, azt a munkavédelmi hatóság ellenőrzi”

– közölte a miniszter, majd hozzátette, a kormány úgy kommunikál, hogy ha valamit nem tartanak be, akkor bírságot szab ki.

Több egymástól független környezetszennyezéssel kapcsolatos mérés is történt a térségben, de se a gyáron kívül, se annak közvetlen környezetében sem volt semmilyen szabálytalanság, semmilyen határérték átlépés.