Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megindultak a svéd Gripenek Grönland felé

Ezt látnia kell!

Figyelem: súlyos mellékhatásokat azonosítottak a magyarok körében népszerű gyógyszernél!

gulyás gergely

Gulyás Gergely cáfolta a gödi Samsung gyárral kapcsolatos vádakat

13 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A gödi Samsung-gyár kapcsán egy durva, alaptalan és a kampányhoz nyilvánvalóan kötődő rémhírterjesztés történt. Az állításoknak nincsen alapja – reagál Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón újságírói kérdésre.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gulyás gergelySzijjártó Pétersamsungkörnyezetszennyezéstelex

Gulyás Gergely rámutatott, hogy az állításoknak nincsen alapja. Ennek megfelelően Szijjártó Péter miniszter úr feljelentést tett, illetve a Telexszel szemben pert indított.

Gulyás Gergely cáfolta a gödi Samsung gyárra kapcsolatos vádakat
Gulyás Gergely cáfolta a gödi Samsung gyárra kapcsolatos vádakat Fotó: Facebook/Samsung SDI Hungary

Vannak hatóságok, azt hogy munkavédelmi előírásokat egy cég betartja-e vagy sem, azt a munkavédelmi hatóság ellenőrzi”

 – közölte a miniszter, majd hozzátette, a kormány úgy kommunikál, hogy ha valamit nem tartanak be, akkor bírságot szab ki.

Több egymástól független környezetszennyezéssel kapcsolatos mérés is történt a térségben, de se a gyáron kívül, se annak közvetlen környezetében sem volt semmilyen szabálytalanság, semmilyen határérték átlépés.

Reagált a kormányhivatal a gödi Samsung gyárral kapcsolatos vádakra

 

A gyár az maximálisan biztonságos, és a környéken lakók szempontjából, egy durva alaptalan és a kampányhoz nyilvánvalóan kötődő rémhírterjesztés történt”

 – szögezte le Gulyás Gergely. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!