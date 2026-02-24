Az ellenzék gyűlöletkeltéssel akar választást nyerni

Kérdés, hogy a kampánynak van-e még intellektuális része vagy sem. Amúgy sem álltunk jól, de a Tisza Párt megjelenésével végképp megváltozott a világ és a minősítés, rágalmazás, gyűlölködés része a mindennapok közéletének – mondta el Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook videó-bejegyzésében kedden.
A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy az ellenfél eszköze nem az, hogy érvekkel választást akar nyerni.
Az ellenfél gyűlöletkeltéssel akar választást nyerni
– mutatott rá. Hozzátette, az ellenfél célja az, hogy a kormánnyal szemben, kormánypártok politikusaival szemben helyben és országosan is olyan mértékű gyűlöletet keltsen, ami a választópolgárokat nem higgadt mérlegelésre készteti, hanem arra, hogy a kormány leváltására szavazzanak.
Gulyás Gergely: Higgadt, normális vitában az emberek meggyőzhetők
A miniszter kiemelte, ez mindig veszélyes és mindig rossz vége van, hiszen nincs olyan területe a kormányzásnak, ahol ne lennének kézzelfogható eredmények, és ne lenne egy
higgadt, normális vitában olyan érvkészlet a zsebünkben, amivel ez megnyerhető és az emberek meggyőzhetőek.
Gulyás kiemelte, elsőként tudomásul kell venni, hogy új ellenfél van, újfajta technikával, ez elsősorban az online világban látható, de időnként a való világban is megjelenik,
az ellenfél agresszív és gyűlölködő.
Felhívta a figyelmet arra, hogy nekünk nem kell ilyennek lenni, és nekünk az
mindig is egy nagyon nagy előnyünk volt, hogy akik úgy gondolták, hogy fontos, hogy ennek az országnak polgári nemzeti kormánya legyen, azok hajlandóak voltak a választási kampány időszakában másokkal is beszélni
és másokat is meggyőzni arról, hogy a választásnak óriási tétje van.”