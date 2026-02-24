Az ellenzék gyűlöletkeltéssel akar választást nyerni

Kérdés, hogy a kampánynak van-e még intellektuális része vagy sem. Amúgy sem álltunk jól, de a Tisza Párt megjelenésével végképp megváltozott a világ és a minősítés, rágalmazás, gyűlölködés része a mindennapok közéletének – mondta el Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook videó-bejegyzésében kedden.

Gulyás Gergely: Higgadt, normális vitában az emberek meggyőzhetők

Fotó: Facebook/Gulyás Gergely

A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy az ellenfél eszköze nem az, hogy érvekkel választást akar nyerni.

Az ellenfél gyűlöletkeltéssel akar választást nyerni

– mutatott rá. Hozzátette, az ellenfél célja az, hogy a kormánnyal szemben, kormánypártok politikusaival szemben helyben és országosan is olyan mértékű gyűlöletet keltsen, ami a választópolgárokat nem higgadt mérlegelésre készteti, hanem arra, hogy a kormány leváltására szavazzanak.