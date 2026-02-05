Gulyás Gergely azzal kezdte a sajtótájékoztatót, hogy a szerdai kormányülésen a kormány a kárpátaljai kényszersorozásokról hallgatott meg egy beszámolót. Tavaly Sebestyén József, januárban pedig egy újabb szívbeteg, korábban alkalmatlannak nyilvánított kárpátaljai magyar ember vált a kényszersorozás áldozatává.

A magyar kormány úgy véli, hogy az alapvető emberi jogokat be kell tartani. Ezért a kormány döntött három urán állampolgár kiutasításáról, akik kényszersorozásban vettek részt, és javasolni fogja az érintettek kitiltását a schengeni övezetből is - mondta a miniszter.