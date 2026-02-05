Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a szerdai kormányülésen született legfrissebb döntéseket ismerteti. Kövesse élő tudósításunkat!
Az Európai Bizottság 3 milliárd eurót fordít a migrációs paktumra – a külső határvédelem helyett. Ettől függetlenül továbbra is fenntartjuk déli határvédelmünket, és az unió külső határvédelmében is részt veszünk más országokkal együtt. A magyar családok biztonságban érezhetik magukat, mert védjük a határt.– közölte a kormány Facebook bejegyzésében.
Magyarország kitiltja az ukrán kényszersorozókat
Gulyás Gergely azzal kezdte a sajtótájékoztatót, hogy a szerdai kormányülésen a kormány a kárpátaljai kényszersorozásokról hallgatott meg egy beszámolót. Tavaly Sebestyén József, januárban pedig egy újabb szívbeteg, korábban alkalmatlannak nyilvánított kárpátaljai magyar ember vált a kényszersorozás áldozatává.
A magyar kormány úgy véli, hogy az alapvető emberi jogokat be kell tartani. Ezért a kormány döntött három urán állampolgár kiutasításáról, akik kényszersorozásban vettek részt, és javasolni fogja az érintettek kitiltását a schengeni övezetből is - mondta a miniszter.
Gulyás: A Tisza programját Brüsszelnek írták
A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdai Facebook-videójában arról tájékoztatott, hogy a Tisza Párt valódi tervei a rezsicsökkentés megszüntetéséről, a multik adójának eltörléséről és a nyugdíjak megvágásáról szólnak.
Gulyás Gergely szerint
a párt körüli legutóbbi nyilatkozatok egyértelművé tették, milyen irányt képvisel valójában a Tisza Párt.
Egyértelműen kiállt az ukránok mellett a NATO főtitkára
Mark Rutte, a NATO főtitkára arról beszélt, hogy továbbra is rendíthetetlen az ukránok támogatása iránti elkötelezettségük – kommentálta Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebookon megjelent videóbejegyzését.