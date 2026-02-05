Hírlevél
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a szerdai kormányülésen született legfrissebb döntéseket ismerteti. Kövesse a Kormánynfót 10 órától élőben az Origón!
kormányinfógulyás gergelyvitályos eszterminiszterelnökség
Cikkünk folyamatosan frissül3 bejegyzés

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a szerdai kormányülésen született legfrissebb döntéseket ismerteti. Kövesse élő tudósításunkat!

Kormányinfó
Fotó: Facebook/Gulyás Gergely

Az Európai Bizottság 3 milliárd eurót fordít a migrációs paktumra – a külső határvédelem helyett. Ettől függetlenül továbbra is fenntartjuk déli határvédelmünket, és az unió külső határvédelmében is részt veszünk más országokkal együtt. A magyar családok biztonságban érezhetik magukat, mert védjük a határt.– közölte a kormány Facebook bejegyzésében.

 

10:10
February 05, 2026
Magyarország kitiltja az ukrán kényszersorozókat

Gulyás Gergely azzal kezdte a sajtótájékoztatót, hogy a szerdai kormányülésen a kormány a kárpátaljai kényszersorozásokról hallgatott meg egy beszámolót. Tavaly Sebestyén József, januárban pedig egy újabb szívbeteg, korábban alkalmatlannak nyilvánított kárpátaljai magyar ember vált a kényszersorozás áldozatává.

A magyar kormány úgy véli, hogy az alapvető emberi jogokat be kell tartani. Ezért a kormány döntött három urán állampolgár kiutasításáról, akik kényszersorozásban vettek részt, és javasolni fogja az érintettek kitiltását a schengeni övezetből is - mondta a miniszter. 

10:01
February 05, 2026
Gulyás: A Tisza programját Brüsszelnek írták

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdai Facebook-videójában arról tájékoztatott, hogy a Tisza Párt valódi tervei a rezsicsökkentés megszüntetéséről, a multik adójának eltörléséről és a nyugdíjak megvágásáról szólnak.
Gulyás Gergely szerint 

a párt körüli legutóbbi nyilatkozatok egyértelművé tették, milyen irányt képvisel valójában a Tisza Párt.

09:46
February 05, 2026
Egyértelműen kiállt az ukránok mellett a NATO főtitkára

Mark Rutte, a NATO főtitkára arról beszélt, hogy továbbra is rendíthetetlen az ukránok támogatása iránti elkötelezettségük – kommentálta Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebookon megjelent videóbejegyzését.

