Rendkívüli

Itt az orosz válasz a Barátság kőolajvezeték körüli ukrán zsarolóakcióra

Elon Musk Orbán Viktort támogatja – keményen odaszólt Brüsszelnek

Gulyás Gergely reagált a gödi Samsung-gyárral kapcsolatos hírekre

50 perce
Olvasási idő: 3 perc
A kormány szerint az emberi élet és egészség védelme minden gazdasági érdeknél fontosabb, ezért a gödi Samsung-gyárral kapcsolatos sajtóhírek nyomán azonnali vizsgálat indul. Gulyás Gergely kijelentette: a név nélküli, szóbeli közlésen alapuló információkat a rendőrség feljelentésként értékeli.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter közösségi oldalán reagált a nap folyamán megjelent hírekre, amelyek a gödi Samsung-gyár működésével kapcsolatban vetettek fel aggályokat. Gulyás Gergely bejegyzésében hangsúlyozta: 

Gulyás Gergely
Gulyás Gergely leszögezte: a jogszabályok betartása nem vita tárgya (Fotó: Ladóczki Balázs)

A magyar kormány az emberi élet és egészség védelmét mindenek felett álló értéknek tekinti, amelyet semmilyen beruházói vagy profitérdek nem írhat felül.”

Szigorú szabályok, azonnali eljárás

A miniszter kiemelte, hogy Magyarországon a legszigorúbb uniós környezetvédelmi és munkavédelmi előírások vannak érvényben, amelyek minden hazai munkáltatóra egyformán vonatkoznak. A hatóságok felé a kormány elvárása egyértelmű: a szabályokat mindenkinek be kell tartania és be is kell tartatni.

A sajtóban megjelent, név nélküli szóbeli közlésen alapuló információkat a rendőrség hivatalos feljelentésként értékeli, és az eljárást haladéktalanul megindítja. 

A kormány álláspontja szerint a jogszabályok betartása nem lehet vita tárgya, függetlenül attól, mely vállalatról van szó.

