Gulyás Gergely reagált a gödi Samsung-gyárral kapcsolatos hírekre

A Miniszterelnökséget vezető miniszter közösségi oldalán reagált a nap folyamán megjelent hírekre, amelyek a gödi Samsung-gyár működésével kapcsolatban vetettek fel aggályokat. Gulyás Gergely bejegyzésében hangsúlyozta:

Gulyás Gergely leszögezte: a jogszabályok betartása nem vita tárgya (Fotó: Ladóczki Balázs)

A magyar kormány az emberi élet és egészség védelmét mindenek felett álló értéknek tekinti, amelyet semmilyen beruházói vagy profitérdek nem írhat felül.”

Szigorú szabályok, azonnali eljárás

A miniszter kiemelte, hogy Magyarországon a legszigorúbb uniós környezetvédelmi és munkavédelmi előírások vannak érvényben, amelyek minden hazai munkáltatóra egyformán vonatkoznak. A hatóságok felé a kormány elvárása egyértelmű: a szabályokat mindenkinek be kell tartania és be is kell tartatni.