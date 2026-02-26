Gulyás Gergely reagált a gödi Samsung-gyárral kapcsolatos hírekre

A Miniszterelnökséget vezető miniszter közösségi oldalán reagált a nap folyamán megjelent hírekre, amelyek a gödi Samsung-gyár működésével kapcsolatban vetettek fel aggályokat. Gulyás Gergely bejegyzésében hangsúlyozta:
A magyar kormány az emberi élet és egészség védelmét mindenek felett álló értéknek tekinti, amelyet semmilyen beruházói vagy profitérdek nem írhat felül.”
Szigorú szabályok, azonnali eljárás
A miniszter kiemelte, hogy Magyarországon a legszigorúbb uniós környezetvédelmi és munkavédelmi előírások vannak érvényben, amelyek minden hazai munkáltatóra egyformán vonatkoznak. A hatóságok felé a kormány elvárása egyértelmű: a szabályokat mindenkinek be kell tartania és be is kell tartatni.
A sajtóban megjelent, név nélküli szóbeli közlésen alapuló információkat a rendőrség hivatalos feljelentésként értékeli, és az eljárást haladéktalanul megindítja.
A kormány álláspontja szerint a jogszabályok betartása nem lehet vita tárgya, függetlenül attól, mely vállalatról van szó.