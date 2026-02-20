Gulyás Gergely elárulta az igazságot a Magyar Péterrel kapcsolatos felvételekről

Ominózus felvételekről címmel tett közzé Facebook-videót Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető minisztert arról kérdezte Csuhaj Ildikó a csütörtöki kormányinfón, hogy a Fidesz épít-e kampánystratégiát a Magyar Péterrel kapcsolatban emlegetett videóra, illetve a „hálószobás történetre”.

Gulyás Gergely emlékeztetett: Magyar Péter beismerte, hogy drogos buliban járt Fotó: radnaimark.hu

Gulyás Gergely: Két felvétel van

– Egyelőre két felvételt ismerünk. Egyik Magyar Péter beismerő vallomása, hogy drogos buliban járt, a másik, korábbi pedig, amit a feleségéről készített ő maga. Utóbbival

a náci házmesterek és kommunista besúgók szokásai szerint az ügyészségre rohant feljelentést tenni.

Semmilyen más felvétel nincs – hangsúlyozta Gulyás Gergely.

A Tisza Párt elnöke múlt héten egy előre felvett Facebook-videóban számolt be egy 2024 nyarán tartott tiszás buli éjszakájáról. Magyar Péter a videóban elismerte, hogy valóban járt 2024. augusztus 3-án a radnaimark.hu oldalon megjelent képeken látható lakásban, ahová állítása szerint volt barátnője, Vogel Evelin meghívására érkezett. A lakásban alkohol és kábítószer kinézetű anyag is volt, utóbbi fogyasztását azonban a politikus tagadta.