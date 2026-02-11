Gulyás Gergely nem kertelt Ukrajna EU csatlakozásáról – videó

Az Igazság órája műsorában várhatóan arról is szó lesz, hogy egyes liberális, tiszás szakértők szerint Orbán Viktor káoszt okoz, amelynek fegyveres következménye lehet az ukránokkal. Gulyás Gergely Németh Balázs műsorvezetővel arról is beszélget, hogy a Politico kiadta Brüsszel ötlépéses tervét Ukrajna csatlakozására: az öt lépcsőből három Magyarország semlegesítéséről szól.

Gulyás Gergely az Igazság órájában

Arra is kitérnek a műsorban, hogy korábban a teljes baloldal kulcsfontosságúnak nevezte a balmazújvárosi választást. A vereség után most már kicsinyíteni akarja a jelentőségét az egész baloldal és a szolgasajtójuk is.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a műsor elején a Zelenszkij-tervvel kapcsolatban elmondta, hogy

a magyar választásokon a cél az, hogy megbuktassák a nemzeti kormányt és egy brüsszeli kormány kerüljön hatalomra.

Ez azért fontos nekik, mert egy brüsszelita kormány végrehajtja az elképzeléseiket, így Ukrajna 2027-es csatlakozását is jóváhagyná.

A miniszter legjobb tudomása szerint jelenleg

a Tisza Párt hivatalos álláspontja az, hogy szimpatizánsai megszavazták Ukrajna csatlakozását, támogatják azt.

Ukrajna csatlakozásától meg kell óvni Magyarországot, tekintettel a csak a gazdasági kérdésekre is, kifejezetten az agrár kérdésekre.

Európa egész költségvetése nincs akkora, mint amennyit az elkövetkezendő 10 évben Ukrajnára akar költeni.

Magyarországnak ügyelnie kell arra, hogy miközben ellenérdekeltek vagyunk abban, hogy Ukrajna csatlakozása szóba kerüljön, aközben ne feledkezzünk meg arról, hogy

amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, azt mi is elítéltük

– mutatott rá.

Humanitárius segítséget nyújtottunk Ukrajnának, de nemzeti érdekünk, hogy nemet tudjunk mondani – emelte ki.

Ahogy Ukrajna hozzáállni a dolgokhoz az egy ellenséges viselkedés, ellenségként kezeli Magyarországot

– hívta fel a figyelmet.

Gulyás Gergely: Munka és bérek a középpontban

Gulyás Gergely egy fórumon beszélt arról, milyen szociálpolitikai és gazdasági kérdések dönthetik el az idei választást. Mint fogalmazott, a kérdés az, hogy az emberek mit szeretnének a jövőbeli kormánytól. Gulyás Gergely szerint ebben az összevetésben a jelenlegi kormány áll jobban, mert az elmúlt bő egy évtized tapasztalatai kézzelfogható eredményeket mutatnak.