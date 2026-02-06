A Kormányinfó legfontosabb bejelentései

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfót követően sorolta azokat a bejelentéseket, amelyek minden magyar embernek fontosak, mind a jóléti intézkedéseket, mind a kormány határozott lépéseit.
A miniszter elsőként közölte, újabb magyar honfitársunk lett áldozata az ukrán kényszersorozásnak, ezzel kapcsolatban felhívta arra a figyelmet, hogy elfogadhatatlanok Ukrajna lépései, ezért
kitiltottak három olyan ukrán katonai vezetőt, aki a kényszersorozásért felelősek.
Gulyás Gergely elmondta,
zajlik a nemzeti petíció kézbesítése,
ezzel kapcsolatban közölte, ez nem a magyarok háborúja, nem vagyunk hajlandóak katonákat és fegyvereket küldeni és nem fizetünk Ukrajnáért!
Gulyás Gergely: Ezek az intézkedések minden magyar embert érintenek
A miniszter felsorolta azokat az intézkedéseket, amelyeknek köszönhetően érezhetően javul a magyar emberek életszínvonala, több millió családhoz érkezik a napokban magasabb fizetés:
- emelkedett a minimálbér,
- a kulturális, szociális és gyermekvédelmi területen dolgozók 15 százalékos béremelést kaptak,
- januártól átlagosan 10 százalékkal nőtt a tanárok, óvodapedagógusok bére, így átlagkeresetük 936 ezer forintra nőtt,
- megemelik az eredetileg 100 milliárdos Otthoni Energiatároló Program keretösszegét annak érdekében, hogy még többen részesülhessenek belőle és így is csökkentsék a családok energiakiadásait,
- mai naptól kézbesítik a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét, azoknak a nyugdíjasoknak, akik banki átutalást kértek, február 12-én utalják a február havi nyugdíjat, egy nappal később pedig a 13. havit és a 14. havi nyugdíj első részletét.
- közel 150 ezer közszolgálatban dolgozó igényelte az évi nettó egymillió forintos Otthontámogatást.
A miniszter kiemelte:
Azért dolgozunk, hogy minden magyar család szert tehessen saját otthonra!”