A Kormányinfó legfontosabb bejelentései

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfót követően sorolta azokat a bejelentéseket, amelyek minden magyar embernek fontosak, mind a jóléti intézkedéseket, mind a kormány határozott lépéseit.

Fotó: Havran Zoltán

A miniszter elsőként közölte, újabb magyar honfitársunk lett áldozata az ukrán kényszersorozásnak, ezzel kapcsolatban felhívta arra a figyelmet, hogy elfogadhatatlanok Ukrajna lépései, ezért

kitiltottak három olyan ukrán katonai vezetőt, aki a kényszersorozásért felelősek.

Gulyás Gergely elmondta,

zajlik a nemzeti petíció kézbesítése,

ezzel kapcsolatban közölte, ez nem a magyarok háborúja, nem vagyunk hajlandóak katonákat és fegyvereket küldeni és nem fizetünk Ukrajnáért!

Gulyás Gergely: Ezek az intézkedések minden magyar embert érintenek

A miniszter felsorolta azokat az intézkedéseket, amelyeknek köszönhetően érezhetően javul a magyar emberek életszínvonala, több millió családhoz érkezik a napokban magasabb fizetés: