Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Merénylet történt Moszkvában, rálőttek Putyin egyik első emberére

Ezt látnia kell!

Ekkora robbantás még nem volt Európában, kártyavárként dőlt össze a híd – videó

kormányinfó

A Kormányinfó legfontosabb bejelentései

24 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfót követően ismertette a bejelentett, minden magyar embert érintő intézkedéseket. Gulyás Gergely az ukrán kényszersorozás következményeit is közölte.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kormányinfóotthonteremtésgulyás gergelynyugdíjbéremelésnemzeti petíció

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfót követően sorolta azokat a bejelentéseket, amelyek minden magyar embernek fontosak, mind a jóléti intézkedéseket, mind a kormány határozott lépéseit.

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter
Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter
Fotó: Havran Zoltán

A miniszter elsőként közölte, újabb magyar honfitársunk lett áldozata az ukrán kényszersorozásnak, ezzel kapcsolatban felhívta arra a figyelmet, hogy elfogadhatatlanok Ukrajna lépései, ezért

kitiltottak három olyan ukrán katonai vezetőt, aki a kényszersorozásért felelősek.

Gulyás Gergely elmondta,

zajlik a nemzeti petíció kézbesítése,

ezzel kapcsolatban közölte, ez nem a magyarok háborúja, nem vagyunk hajlandóak katonákat és fegyvereket küldeni és nem fizetünk Ukrajnáért!

Gulyás Gergely: Ezek az intézkedések minden magyar embert érintenek

A miniszter felsorolta azokat az intézkedéseket, amelyeknek köszönhetően érezhetően javul a magyar emberek életszínvonala, több millió családhoz érkezik a napokban magasabb fizetés:

  • emelkedett a minimálbér,
  • a kulturális, szociális és gyermekvédelmi területen dolgozók 15 százalékos béremelést kaptak,
  • januártól átlagosan 10 százalékkal nőtt a tanárok, óvodapedagógusok bére, így átlagkeresetük 936 ezer forintra nőtt,
  • megemelik az eredetileg 100 milliárdos Otthoni Energiatároló Program keretösszegét annak érdekében, hogy még többen részesülhessenek belőle és így is csökkentsék a családok energiakiadásait,
Itt vannak a Kormányinfó legfontosabb bejelentései
  • mai naptól kézbesítik a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét, azoknak a nyugdíjasoknak, akik banki átutalást kértek, február 12-én utalják a február havi nyugdíjat, egy nappal később pedig a 13. havit és a 14. havi nyugdíj első részletét.
  • közel 150 ezer közszolgálatban dolgozó igényelte az évi nettó egymillió forintos Otthontámogatást.

A miniszter kiemelte:

Azért dolgozunk, hogy minden magyar család szert tehessen saját otthonra!”

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!