A Mol stratégiai készleteire is szükség lehet az ukránok miatt

A magyar energiabiztonság fenntartása kulcsfontosságú cél, mindenkit érint, mind a háztartásokat, mind a magyar gazdaságot, és a Mol már nyilatkozott arról, hogy a stratégiai készleteit kell, hogy felszabadítsa, hiszen lassan három hete nem érkezik a Barátság kőolajvezetéken keresztül kőolaj – mondta el Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter azzal kapcsolatban, hogy Ukrajna nem biztosítja a kőolaj szállítását.

Gulyás Gergely a stratégiai kabinetülésen.

Fotó: Facebook/Gulyás Gergely

A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogyha nem tudunk ezen a vezetéken keresztül szállítani, akkor más, ennél nehezebb szállítási útvonalak után kell nézni.

Gulyás Gergely hangsúlyozta, Ukrajna érdekelt abban, hogy a barátság kőolajvezetéken keresztül Magyarország is kőolajhoz jusson, hiszen ebből az ukrán államnak komoly bevétele van. Azt is hozzátette,

Magyarország nem csak dízelt szállít jelentős mennyiségben Ukrajnának, hanem a legnagyobb hálózati villamosenergia-ellátói és mi vagyunk ennek az országnak,

A miniszter rámutatott, éppen ezért méltánytalan az, hogy Ukrajna abba az irányba tesz lépéseket, hogy Magyarországot elzárja az egyébként szerződésszerűen megvásárolt kőolajtól, amiből Ukrajnának is haszna van.

Gulyás Gergely: Ukrajna próbálja ellehetetleníteni a rezsicsökkentést

Az ukrán állam mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt a Magyarország működése, a magyar gazdaság működése és a rezsicsökkentés szempontjából is kulcsfontosságú kőolajszállítási útvonalat megnehezítse vagy teljesen ellehetetlenítse”

– hangsúlyozta.