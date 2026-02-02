A Demokratikus Koalíció a parlamentben ismét a határon túli magyarok választójoga ellen lépett fel – erre reagált közösségi oldalán Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a DK politikája nemcsak megosztó, hanem erkölcsileg is vállalhatatlan.

Gulyás Gergely Fotó: TI/Vasvári Tamás Fotó: Vasvári Tamás

Gulyás Gergely azt írta, a Demokratikus Koalíciót zavarja, ha egy kárpátaljai magyar élhet a szavazati jogával Magyarországon, ugyanakkor nincs kifogásuk akkor, amikor ugyanezt az embert erőszakkal elhurcolják az utcáról, a frontra viszik, majd koporsóban tér haza.

A miniszter szerint ez a hozzáállás világosan megmutatja a baloldal valódi arcát.

A kormány álláspontja szerint a határon túli magyarok szavazati joga nem politikai alku tárgya, hanem nemzeti felelősség. Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy Magyarország felelősséggel tartozik minden magyarért, függetlenül attól, hogy az ország határain belül vagy azon kívül él.

A miniszter szerint a DK hosszú ideje következetesen támadja a külhoni magyarokat, miközben nem emeli fel a hangját akkor, amikor magyar emberek életét veszély fenyegeti. Úgy fogalmazott, ez a kettős mérce elfogadhatatlan, és nem egyeztethető össze a nemzeti szolidaritás alapelveivel.

Nekünk még baloldalból is a legalja jutott

– zárta bejegyzését Gulyás Gergely, aki szerint a választók pontosan látják, mely politikai erők állnak ki a magyar közösségek mellett, és melyek azok, amelyek támadják őket.