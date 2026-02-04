Gulyás Gergely: A Tisza valódi programja, amit Brüsszelnek írtak

Hírlevél
49 perce
Olvasási idő: 4 perc
„A Tisza valódi programja nem a magyar választóknak szól, hanem Brüsszelnek tett ígéretek tárháza” – fogalmazott Facebook-videójában Gulyás Gergely. A miniszter tájékoztatott: a valódi tervek a rezsicsökkentés megszüntetéséről, a multik adójának eltörléséről, és a nyugdíjak megvágásáról szólnak.
gulyás gergelytisza pártbrüsszel

„A Tisza valódi programja nem a magyar választóknak szól, hanem Brüsszelnek tett ígéretek tárháza” – fogalmazott Facebook-videójában Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki szerint a párt körüli legutóbbi nyilatkozatok egyértelművé tették, milyen irányt képvisel valójában a Tisza.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezetõ miniszter
Fotó: Vasvári Tamás

Gulyás Gergely hangsúlyozta: a Tisza korábbi politikusának megszólalása után mindenkinek világossá válhatott, hogy a párt által kommunikált program nem más, mint a magyar választópolgárok megtévesztését szolgáló politikai termék. Ezzel szemben létezik egy valódi program is, amely 

nem Budapesten, hanem Brüsszelben született, és azt a célt szolgálja, hogy Magyarország megfeleljen az Európai Unió elvárásainak.

Gulyás Gergely arra is kitért, hogy a Tisza Párt Ukrajna uniós csatlakozásának támogatója, valamint az egyik legbrüsszelibb pártként az Európai Néppárt tagja. 

Gulyás Gergely: A Tisza Pártot meg kell állítani

A miniszter tájékoztatása szerint ez a program magában foglalná többek között a már létező brüsszeli dokumentumokban szereplő vállalások végrehajtását: 

  • a 13. és a 11. havi nyugdíj elvételét, 
  • a rezsicsökkentés megszüntetését, 
  • valamint a nagy multinacionális cégeket terhelő adók felszámolását. 

Gulyás Gergely úgy fogalmazott: ezen az úton jó lenne megállni, ám ha a Tisza nem képes erre – és szerinte láthatóan nem az –, akkor a választók feladata lesz megállítani.

 

