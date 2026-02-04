Gulyás Gergely: A Tisza valódi programja, amit Brüsszelnek írtak

„A Tisza valódi programja nem a magyar választóknak szól, hanem Brüsszelnek tett ígéretek tárháza” – fogalmazott Facebook-videójában Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki szerint a párt körüli legutóbbi nyilatkozatok egyértelművé tették, milyen irányt képvisel valójában a Tisza.

Fotó: Vasvári Tamás

Gulyás Gergely hangsúlyozta: a Tisza korábbi politikusának megszólalása után mindenkinek világossá válhatott, hogy a párt által kommunikált program nem más, mint a magyar választópolgárok megtévesztését szolgáló politikai termék. Ezzel szemben létezik egy valódi program is, amely

nem Budapesten, hanem Brüsszelben született, és azt a célt szolgálja, hogy Magyarország megfeleljen az Európai Unió elvárásainak.

Gulyás Gergely arra is kitért, hogy a Tisza Párt Ukrajna uniós csatlakozásának támogatója, valamint az egyik legbrüsszelibb pártként az Európai Néppárt tagja.

Gulyás Gergely: A Tisza Pártot meg kell állítani

A miniszter tájékoztatása szerint ez a program magában foglalná többek között a már létező brüsszeli dokumentumokban szereplő vállalások végrehajtását:

a 13. és a 11. havi nyugdíj elvételét,

a rezsicsökkentés megszüntetését,

valamint a nagy multinacionális cégeket terhelő adók felszámolását.

Gulyás Gergely úgy fogalmazott: ezen az úton jó lenne megállni, ám ha a Tisza nem képes erre – és szerinte láthatóan nem az –, akkor a választók feladata lesz megállítani.