A kormányülésen meghallgatták a külügyminiszter és a nemzetbiztonságért felelős miniszter beszámolóját a Tisza Párt ukrán kapcsolatairól is – mondta el Gulyás Gergely a kormányinfón.

Gulyás Gergely: A Tisza Párt vezetése összejátszik Ukrajnával

Fotó: Ladóczki Balázs

A beszámolóból kiderült, ami egyébként nyilvános információkból is kikövetkeztethető, hogy

a Tisza párt vezetése összejátszik Ukrajnával.

Gulyás Gergely: A nemzetbiztonsági tájékoztató nem nyilvános

A nemzetbiztonsági tájékoztató nem nyilvános, így további információkat a miniszter nem tudott nyilvánosságra hozni, azonban megjegyezte:

A müncheni biztonságpolitikai konferencián is téma volt ez már, ehhez hozzátette: