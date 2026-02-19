A Tisza Párt tájékoztatta az ukránokat arról, hogy leválna az orosz energiahordozókról. Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón bejelentette, mind nyilvános információkból, mind a nemzetbiztonsági beszámolóból kiderült, a Tisza összejátszik Ukrajnával.
A kormányülésen meghallgatták a külügyminiszter és a nemzetbiztonságért felelős miniszter beszámolóját a Tisza Párt ukrán kapcsolatairól is – mondta el Gulyás Gergely a kormányinfón.
A beszámolóból kiderült, ami egyébként nyilvános információkból is kikövetkeztethető, hogy
a Tisza párt vezetése összejátszik Ukrajnával.
Gulyás Gergely: A nemzetbiztonsági tájékoztató nem nyilvános
A nemzetbiztonsági tájékoztató nem nyilvános, így további információkat a miniszter nem tudott nyilvánosságra hozni, azonban megjegyezte:
A müncheni biztonságpolitikai konferencián is téma volt ez már, ehhez hozzátette:
Ez a rendezvény egy jó alkalom volt arra, hogy egyeztessék a Tisza Párttal az orosz energiahordozókból történő leválást.
