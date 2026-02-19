Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
tisza párt

A Tisza Párt vezetése összejátszik Ukrajnával

37 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Tisza Párt tájékoztatta az ukránokat arról, hogy leválna az orosz energiahordozókról. Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón bejelentette, mind nyilvános információkból, mind a nemzetbiztonsági beszámolóból kiderült, a Tisza összejátszik Ukrajnával.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tisza pártukrajnakormányinfóGulyás Gergely

A kormányülésen meghallgatták a külügyminiszter és a nemzetbiztonságért felelős miniszter beszámolóját a Tisza Párt ukrán kapcsolatairól is – mondta el Gulyás Gergely a kormányinfón.

Gulyás Gergely: A Tisza Párt vezetése összejátszik Ukrajnával
Gulyás Gergely: A Tisza Párt vezetése összejátszik Ukrajnával
Fotó: Ladóczki Balázs

A beszámolóból kiderült, ami egyébként nyilvános információkból is kikövetkeztethető, hogy

a Tisza párt vezetése összejátszik Ukrajnával.

Gulyás Gergely: A nemzetbiztonsági tájékoztató nem nyilvános

A nemzetbiztonsági tájékoztató nem nyilvános, így további információkat a miniszter nem tudott nyilvánosságra hozni, azonban megjegyezte:

A müncheni biztonságpolitikai konferencián is téma volt ez már, ehhez hozzátette:

Ez a rendezvény egy jó alkalom volt arra, hogy egyeztessék a Tisza Párttal az orosz energiahordozókból történő leválást.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!