Gulyás: Ukrajna politikai okokból állította le a Barátság-vezetéket, ezzel próbál nyomást gyakorolni Magyarországra

„Ukrajna politikai okokból leállította a Barátság kőolajvezetéket, ezzel próbál nyomást gyakorolni Magyarországra és ellátási krízist előidézni hazánkban” – írja Facebook-bejegyzésében Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter

Gulyás Gergely Fotó: MTI/Illyés Tibor

A tárcavezető tájékoztatott: a kormány a mai ülésén kiemelten foglalkozott a kialakult helyzettel. Közölte: amíg az ukrán fél nem indítja újra a kőolajszállítást a Barátság-vezetéken, addig Magyarország leállítja a hazánkból Ukrajnába irányuló dízelüzemanyag-kiszállítást. A döntés – mint fogalmazott – egyértelmű válasz az ukrán lépésre, amelyet politikai indíttatásúnak nevezett.

Gulyás: Kijev célja a nyomásgyakorlás

Gulyás Gergely szerint Kijev célja, hogy nyomást gyakoroljon Magyarországra, mert olyan kormányt szeretne látni Budapesten, amely – a jelenlegi vezetéssel ellentétben – nem mond nemet a brüsszeli és kijevi elképzelésekre. A miniszter úgy fogalmazott: az ukrán fellépés mögött az áll, hogy Magyarország elutasítja a háború finanszírozását, katonák küldését, az ukrán EU-tagság támogatását, valamint azt is, hogy a háború következményeként emelkedjenek a rezsiköltségek.

Nem engedjük, hogy belekényszerítsenek a háborúpárti európai országok koalíciójába!

– hangsúlyozta a miniszter.

A kormány álláspontja szerint ugyanakkor a hazai ellátás nincs veszélyben. Gulyás Gergely kijelentette:

Magyarország kőolajellátása biztonságban van, az üzemanyag-ellátás a benzinkutakon biztosított, az ország pedig több mint három hónapra elegendő tartalékkal rendelkezik.

A miniszter arról is beszámolt, hogy Magyarország Szlovákiával közösen az Európai Bizottsághoz fordult, kérve egy olyan európai szabály tiszteletben tartását és alkalmazását, amely lehetővé teszi az orosz kőolaj tengeri importját. A kormány célja a rezsicsökkentés megvédése és a magyar családok védelme. Gulyás Gergely egyúttal arra biztatott mindenkit, hogy töltse ki a Nemzeti Petíciót, amely szerinte megerősíti a kormány álláspontját a brüsszeli vitákban.

