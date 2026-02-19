Gulyás Gergely: Segítettünk Ukrajnának, de az államközi kapcsolat mérgezett

Gulyás Gergely egy egyetemi előadáson hangsúlyozta: Magyarország kezdettől fogva egyértelműen elítélte, hogy Oroszország megsértette a nemzetközi jogot és megtámadta Ukrajnát. Emellett – mint fogalmazott – a magyar történelemben tényszerűen igazolható módon soha nem látott mértékű humanitárius akciók indultak, nagyrészt állami támogatással, nemcsak Kárpátalján és a magyar közösségek számára, hanem ukránok számára is.

Gulyás Gergely a Magyarország és Ukrajna közti összetett kapcsolatról beszélt a hallgatóknak (Forrás: Facebook/Gulyás Gergely)

Befogadás, támogatás – és vita Brüsszellel

Gulyás Gergely emlékeztetett arra is, hogy Magyarország minden, a háború elől érkezőt befogadott. Budapesten több olyan iskola működik, ahol száz feletti az ukrán diákok száma, az állam pedig gyermekenként havi 130 ezer forintos normatív támogatást biztosít az oktatásukra, sőt óvodai ellátást is fenntart.