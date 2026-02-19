Gulyás Gergely: Segítettünk Ukrajnának, de az államközi kapcsolat mérgezett

Gulyás Gergely egy egyetemi előadáson hangsúlyozta: Magyarország kezdettől fogva egyértelműen elítélte, hogy Oroszország megsértette a nemzetközi jogot és megtámadta Ukrajnát. Emellett – mint fogalmazott – a magyar történelemben tényszerűen igazolható módon soha nem látott mértékű humanitárius akciók indultak, nagyrészt állami támogatással, nemcsak Kárpátalján és a magyar közösségek számára, hanem ukránok számára is.
Befogadás, támogatás – és vita Brüsszellel
Gulyás Gergely emlékeztetett arra is, hogy Magyarország minden, a háború elől érkezőt befogadott. Budapesten több olyan iskola működik, ahol száz feletti az ukrán diákok száma, az állam pedig gyermekenként havi 130 ezer forintos normatív támogatást biztosít az oktatásukra, sőt óvodai ellátást is fenntart.
Az az alapkép, ami a felületes politikai vitákból következhetne, hogy mi nem voltunk emberségesek ebben a helyzetben, nem igaz, ennek éppen az ellenkezője”
– mondta a miniszter az előadáson. Ugyanakkor nem tagadta: az államközi kapcsolatot megmérgezi Ukrajna hozzáállása a magyar nemzetiségekhez, valamint az a kérdés, hogy Magyarország ragaszkodik az Európai Unió szabályaihoz.
Úgy véli, ha objektív mércét alkalmaznak, Ukrajna a következő években nem felel meg az uniós felvételi kritériumoknak, így a csatlakozás nem lehet napirenden.