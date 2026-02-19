Hírlevél
gulyás gergely

Gulyás Gergely: Segítettünk Ukrajnának, de az államközi kapcsolat mérgezett

45 perce
Olvasási idő: 4 perc
Magyarország az Európai Unióval együtt ítélte el az orosz agressziót, és történelmi léptékű humanitárius segítséget nyújtott Ukrajnának – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely szerint ugyanakkor az államközi kapcsolatot komoly viták terhelik, és az ukrán uniós csatlakozás a jelenlegi feltételek mellett nem reális.
gulyás gergelyukrajnakapcsolatsegítséghumanitárius akció

Gulyás Gergely egy egyetemi előadáson hangsúlyozta: Magyarország kezdettől fogva egyértelműen elítélte, hogy Oroszország megsértette a nemzetközi jogot és megtámadta Ukrajnát. Emellett – mint fogalmazott – a magyar történelemben tényszerűen igazolható módon soha nem látott mértékű humanitárius akciók indultak, nagyrészt állami támogatással, nemcsak Kárpátalján és a magyar közösségek számára, hanem ukránok számára is.

Gulyás Gergely
Gulyás Gergely a Magyarország és Ukrajna közti összetett kapcsolatról beszélt a hallgatóknak (Forrás: Facebook/Gulyás Gergely)

Befogadás, támogatás – és vita Brüsszellel

Gulyás Gergely emlékeztetett arra is, hogy Magyarország minden, a háború elől érkezőt befogadott. Budapesten több olyan iskola működik, ahol száz feletti az ukrán diákok száma, az állam pedig gyermekenként havi 130 ezer forintos normatív támogatást biztosít az oktatásukra, sőt óvodai ellátást is fenntart.

Az az alapkép, ami a felületes politikai vitákból következhetne, hogy mi nem voltunk emberségesek ebben a helyzetben, nem igaz, ennek éppen az ellenkezője”

 – mondta a miniszter az előadáson. Ugyanakkor nem tagadta: az államközi kapcsolatot megmérgezi Ukrajna hozzáállása a magyar nemzetiségekhez, valamint az a kérdés, hogy Magyarország ragaszkodik az Európai Unió szabályaihoz. 

Úgy véli, ha objektív mércét alkalmaznak, Ukrajna a következő években nem felel meg az uniós felvételi kritériumoknak, így a csatlakozás nem lehet napirenden.

