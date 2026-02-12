Hírlevél
miniszter

Gulyás Gergely: A Magyarországot érő ukrán fenyegetések új szakaszba léptek

26 perce
Olvasási idő: 3 perc
Már katonai és fegyveres erővel is fenyegeti Ukrajna Magyarországot – erről beszélt a miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely hangsúlyozta: a nemzeti petíció egy lehetséges válasz ezekre a fenyegetésekre és a Magyarországot érintő külső politikai nyomásgyakorlásra.
miniszterfenyegetésTisza PártGulyás GergelyVolodimir Zelenszkij

A miniszter arról beszélt, hogy egy, Volodimir Zelenszkij által kitüntetett katonai vezető Magyarország katonai lerohanásával fenyegető kijelentéseket tett, miközben olyan tervek is napvilágot láttak, amelyek a magyar belpolitikába való beavatkozás lehetőségét vetik fel. Gulyás Gergely szerint az is aggodalomra ad okot, hogy nyilvánosságra kerültek olyan elképzelések, amelyek Magyarország érdekeit több ponton sérthetik.

Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség)
Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség)

Ezek között említette azt a tervet, amely a Tisza Párt hatalomra segítését célozná, valamint az egyhangú döntéshozatal megszüntetését az Európai Unióban, ami alapjaiban korlátozná a tagállamok mozgásterét.

Ukrán fenyegetések és kátyúhelyzet – itt vannak a mai Kormányinfó legfontosabb bejelentései!

Gulyás Gergely a nemzeti petíció fontosságáról

A miniszter hangsúlyozta, hogy a nemzeti petíció lehetőséget ad a választóknak arra, hogy kinyilvánítsák véleményüket a Magyarországot érő fenyegetésekről és a Brüsszelből, illetve Kijevből érkező politikai nyomásról.

Kiemelte azt is, hogy a lakossági részvétel jelentős: 

a visszajelzések száma már most meghaladja az elmúlt évek legsikeresebb nemzeti konzultációjának adatait,

ami azt mutatja, hogy a magyarok érzékelik a helyzet súlyát, és fontosnak tartják, hogy hangot adjanak álláspontjuknak.

