Gulyás Gergely: A Magyarországot érő ukrán fenyegetések új szakaszba léptek

A miniszter arról beszélt, hogy egy, Volodimir Zelenszkij által kitüntetett katonai vezető Magyarország katonai lerohanásával fenyegető kijelentéseket tett, miközben olyan tervek is napvilágot láttak, amelyek a magyar belpolitikába való beavatkozás lehetőségét vetik fel. Gulyás Gergely szerint az is aggodalomra ad okot, hogy nyilvánosságra kerültek olyan elképzelések, amelyek Magyarország érdekeit több ponton sérthetik.

Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség)

Ezek között említette azt a tervet, amely a Tisza Párt hatalomra segítését célozná, valamint az egyhangú döntéshozatal megszüntetését az Európai Unióban, ami alapjaiban korlátozná a tagállamok mozgásterét.