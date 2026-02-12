Gulyás Gergely: A Magyarországot érő ukrán fenyegetések új szakaszba léptek

A miniszter arról beszélt, hogy egy, Volodimir Zelenszkij által kitüntetett katonai vezető Magyarország katonai lerohanásával fenyegető kijelentéseket tett, miközben olyan tervek is napvilágot láttak, amelyek a magyar belpolitikába való beavatkozás lehetőségét vetik fel. Gulyás Gergely szerint az is aggodalomra ad okot, hogy nyilvánosságra kerültek olyan elképzelések, amelyek Magyarország érdekeit több ponton sérthetik.
Ezek között említette azt a tervet, amely a Tisza Párt hatalomra segítését célozná, valamint az egyhangú döntéshozatal megszüntetését az Európai Unióban, ami alapjaiban korlátozná a tagállamok mozgásterét.
Gulyás Gergely a nemzeti petíció fontosságáról
A miniszter hangsúlyozta, hogy a nemzeti petíció lehetőséget ad a választóknak arra, hogy kinyilvánítsák véleményüket a Magyarországot érő fenyegetésekről és a Brüsszelből, illetve Kijevből érkező politikai nyomásról.
Kiemelte azt is, hogy a lakossági részvétel jelentős:
a visszajelzések száma már most meghaladja az elmúlt évek legsikeresebb nemzeti konzultációjának adatait,
ami azt mutatja, hogy a magyarok érzékelik a helyzet súlyát, és fontosnak tartják, hogy hangot adjanak álláspontjuknak.