Gulyás Gergely rámutatott, hogy az ukrán politikai vezetés tudatos és szándékos döntést hozott arról, hogy kárt okoz Magyarországnak és Szlovákiának.

Gulyás Gergely :Vizsgáljuk az áram- és földgázszállítás leállításának a lehetőségét is

Fotó: Balogh Zoltán

Nem csupán arról van szó, hogy az ukrán fél minden eszközzel igyekszik beavatkozni a választási kampányba, hanem tudatosan okoznak két Európai Uniós tagállamnak kárt”

– emelte ki a miniszter.

Viszontválaszként Magyarország és Szlovákia leállította a dízel üzemanyag szállítását Ukrajnába, valószínűleg így jár az áram és a földgáz is.

További válaszlépések fognak következni, hogyha az ukrán állam nem változtatja meg a döntését, és ”

– erősítette meg a miniszter.