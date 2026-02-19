Hírlevél
Ami ukrán részről történt, az elfogadhatatlan. Február 6-a óta semmi akadálya nem lenne a barátságkőolaj vezeték újraindításának – jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Gulyás Gergely rámutatott, hogy az ukrán politikai vezetés tudatos és szándékos döntést hozott arról, hogy kárt okoz Magyarországnak és Szlovákiának.

Gulyás Gergely :Vizsgáljuk az áram- és földgázszállítás leállításának a lehetőségét is
Fotó: Balogh Zoltán

Nem csupán arról van szó, hogy az ukrán fél minden eszközzel igyekszik beavatkozni a választási kampányba, hanem tudatosan okoznak két Európai Uniós tagállamnak kárt”

 – emelte ki a miniszter.

Viszontválaszként Magyarország és Szlovákia leállította a dízel üzemanyag szállítását Ukrajnába, valószínűleg így jár az áram és a földgáz is.

További válaszlépések fognak következni, hogyha az ukrán állam nem változtatja meg a döntését, és ”

 – erősítette meg a miniszter.

 

