Gulyás Gergely: Vizsgáljuk az áram- és földgázszállítás leállításának a lehetőségét is

Ami ukrán részről történt, az elfogadhatatlan. Február 6-a óta semmi akadálya nem lenne a barátságkőolaj vezeték újraindításának – jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Gulyás Gergely rámutatott, hogy az ukrán politikai vezetés tudatos és szándékos döntést hozott arról, hogy kárt okoz Magyarországnak és Szlovákiának.
Nem csupán arról van szó, hogy az ukrán fél minden eszközzel igyekszik beavatkozni a választási kampányba, hanem tudatosan okoznak két Európai Uniós tagállamnak kárt”
– emelte ki a miniszter.
Viszontválaszként Magyarország és Szlovákia leállította a dízel üzemanyag szállítását Ukrajnába, valószínűleg így jár az áram és a földgáz is.
További válaszlépések fognak következni, hogyha az ukrán állam nem változtatja meg a döntését, és ”
– erősítette meg a miniszter.
