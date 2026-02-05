Gulyás Gergely: Napokon belül érkezik a 13. havi nyugdíj

Gulyás Gergely elmondta: azoknak a nyugdíjasoknak, akik banki átutalást kértek, február 12-én utalják a február havi nyugdíjat, egy nappal később pedig a 13. havit és a 14. havi nyugdíj első részletét.

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón bejelentette, hogy péntektől postázzák a 13. havi nyugdíjakat (Fotó: Havran Zoltán)

Több millió családhoz érkezik magasabb fizetés

Több millió családhoz érkezik a napokban magasabb fizetés a januári bérek utalásával – hívta fel a figyelmet a miniszter. A minimálbér-emelés, a közszféra béremelése, családi adókedvezmények emelése és további adómentességek is hatályba léptek. Emlékeztetett arra, hogy

a kormány kétszer 50 százalékkal emelte meg, azaz megduplázta a családi adókedvezményt

tavaly július 1-jével, illetve idén január 1-jével.