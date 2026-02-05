Gulyás Gergely: Napokon belül érkezik a 13. havi nyugdíj

Gulyás Gergely elmondta: azoknak a nyugdíjasoknak, akik banki átutalást kértek, február 12-én utalják a február havi nyugdíjat, egy nappal később pedig a 13. havit és a 14. havi nyugdíj első részletét.
Több millió családhoz érkezik magasabb fizetés
Több millió családhoz érkezik a napokban magasabb fizetés a januári bérek utalásával – hívta fel a figyelmet a miniszter. A minimálbér-emelés, a közszféra béremelése, családi adókedvezmények emelése és további adómentességek is hatályba léptek. Emlékeztetett arra, hogy
a kormány kétszer 50 százalékkal emelte meg, azaz megduplázta a családi adókedvezményt
tavaly július 1-jével, illetve idén január 1-jével.
A háromgyermekes édesanyáknak tavaly novembertől, a 40 év alatti kétgyermekes anyáknak pedig 2026 év elejétől nem kell személyi jövedelemadót (szja) fizetniük.
Gulyás Gergely kitért arra, hogy a minimálbér 322 ezer forintra emelkedett. Januártól átlagosan 10 százalékkal nőtt a tanárok, óvodapedagógusok bére. A kulturális, szociális és gyermekvédelmi területen dolgozók 15 százalékos béremelése egy fontos, bár önmagában nem elegendő lépés, amelyet a jövőben folytatni kell – tette hozzá.