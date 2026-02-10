Gyomorforgató a Tisza politikai önzősége – Takács Péter kiakadt a nagyteveli polgármestert ért támadás után

Hírlevél
A Veszprém vármegyei Nagytevel polgármesterére egy mentálisan sérült férfi több lövést adott le kedden, a település vezetőjét mentőhelikopter szállította kórházba. Az eseményeket azonban máris politikai vita övezi. Takács Péter egészségügyi államtitkár élesen bírálta Magyar Pétert és a Tisza Párt helyi jelöltjét, Ujvári Szilviát, amiért politikai tőkét próbálnak kovácsolni a tragédiából.
„Magyar Péter és a Tisza helyi jelöltje Ujvári Szilvia már most politikai terméket próbálnak csinálni ebből a tragikus esetből. Azt a rémhírt terjesztik, hogy politikai merényet áldozata lett a polgármester. Az első gondolat ilyenkor minden normális emberben az aggódásé. Szégyelljék magukat!” – válaszolta a HírTV-nek Takács Péter egészségügyi államtitkár.

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára beszédet mond új mentőautók átadásán az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) székhelyén, a fővárosi Markó utcában 2026. január 15-én. Mögötte Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója (j) és Győrfi Pál, az OMSZ szóvivője (j2). Az eseményen 38 mentőautót adtak át, az utolsó szállítmányát annak a 101 darabos flottának, amelynek első egységei 2025 novemberében álltak szolgálatba országszerte. MTI/Kovács Márton
Takács Péter egészségügyi államtitkár beszél új mentőautók átadásán az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) székhelyén, a fővárosi Markó utcában 2026. január 15-én (Fotó: MTI/Kovács Márton)

Mint korábban beszámoltunk róla, fegyveres támadás történt kedd reggel a Veszprém vármegyei Nagytevel polgármesteri hivatalában. Egy férfi gázpisztollyal jelent meg az épületben, majd több lövést adott le a településvezetőre, Orbán Sándorra. A három lövésből kettő eltalálta a polgármestert, akit mentőhelikopterrel szállítottak a győri kórházba. Egy lövés a fejét érhette, ugyanakkor sajtóinformációk szerint az állapota stabil, életveszély nem áll fenn, az épületet a saját lábán hagyta el.

Az eseményeket azonban máris politikai vita övezi. Az államtitkár szerint 

„gyomorforgató”, hogy a párt politikai merényletként és kampánytémaként tálalja az esetet ahelyett, hogy az áldozat felépülése miatt aggódna.

 

