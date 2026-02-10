Gyomorforgató a Tisza politikai önzősége – Takács Péter kiakadt a nagyteveli polgármestert ért támadás után

„Magyar Péter és a Tisza helyi jelöltje Ujvári Szilvia már most politikai terméket próbálnak csinálni ebből a tragikus esetből. Azt a rémhírt terjesztik, hogy politikai merényet áldozata lett a polgármester. Az első gondolat ilyenkor minden normális emberben az aggódásé. Szégyelljék magukat!” – válaszolta a HírTV-nek Takács Péter egészségügyi államtitkár.

Takács Péter egészségügyi államtitkár beszél új mentőautók átadásán az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) székhelyén, a fővárosi Markó utcában 2026. január 15-én (Fotó: MTI/Kovács Márton)

Mint korábban beszámoltunk róla, fegyveres támadás történt kedd reggel a Veszprém vármegyei Nagytevel polgármesteri hivatalában. Egy férfi gázpisztollyal jelent meg az épületben, majd több lövést adott le a településvezetőre, Orbán Sándorra. A három lövésből kettő eltalálta a polgármestert, akit mentőhelikopterrel szállítottak a győri kórházba. Egy lövés a fejét érhette, ugyanakkor sajtóinformációk szerint az állapota stabil, életveszély nem áll fenn, az épületet a saját lábán hagyta el.

