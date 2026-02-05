„Egy stratégia nélküli háborút finanszírozunk… Nincs vasunk, ezért aranyat adunk” – idézte Facebook-bejegyzésében Hidvéghi Balázs Bart De Wever belga miniszterelnök szavait, amelyek szerinte világosan leleplezik a brüsszeli elit háborúpárti politikájának kudarcát.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára rámutatott: a belga miniszterelnök nyíltan kimondta, hogy a Brüsszel által erőltetett szankciós politika és Ukrajna vég nélküli pénzelése nem a békét szolgálja, hanem éppen annak elérését akadályozza.

A kritika lényege, hogy Európa úgy költ hatalmas összegeket a háború finanszírozására, hogy közben nem rendelkezik azokkal a katonai kapacitásokkal, amelyek valóban lezárhatnák a konfliktust.

A kormánypárto politikus felidézte De Wever gondolatmenetét, miszerint Európa „aranyat ad”, miközben „nincs vasa”, vagyis pénzt pumpál egy stratégia nélküli háborúba anélkül, hogy világos célja vagy kivezető útja lenne. A belga miniszterelnök költői kérdése arra irányult:

mire is szolgál valójában ez a finanszírozás, ha nem a háború fenntartására.

Hidvéghi Balázs szerint a hét eseményei egyértelmű választ adtak erre a kérdésre: Európa politikai vezetése továbbra is igent mond a háború finanszírozására, még akkor is, ha egyre több nyugati vezető ismeri fel ennek súlyos következményeit. Az államtitkár úgy fogalmazott, mindez megerősíti, hogy a brüsszeli elit nem a béke irányába viszi Európát, hanem egy elhúzódó konfliktus fenntartásában érdekelt.