Honvédelmi miniszter: Európa felett ismét a háború szele lebeg

„Európa felett ismét a háború szele lebeg” – fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Nemzetközi Katonai Sporttanács (CISM) alapításának évfordulóján rendezett budapesti emlékfutáson, ahol a bajtársiasság mellett a békét nevezte a rendezvény legfőbb üzenetének.

Európa felett ismét a háború szele lebeg, a katonák a békéért futottak Fotó: HM

A miniszter szerdán, a Dózsa György úti Honvéd sporttelepen tartott katonai sporteseményen arról beszélt: a közös futás aktuálisabb, mint valaha, mert a kontinens biztonsági helyzete ismét bizonytalanná vált. Úgy fogalmazott, bár katonák állnak rajthoz, mégis a békéért futnak, hiszen Magyarország történelme során súlyos árat fizetett a háborúkért, ezért mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy hazánk kimaradjon a fegyveres konfliktusokból.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf felidézte: 78 évvel ezelőtt, február 18-án alapították meg a CISM-et, amelynek emlékére világszerte együtt futnak katonák. A kezdeményezés célja, hogy kifejezze: a sport és a katonai hivatás közös értékeken alapul. Mint mondta, minden katona sportoló is egyben, és a sport erősíti azt a bajtársiasságot, amely a mindennapi szolgálatban és a magyar emberek biztonságának garantálásában is kulcsszerepet játszik.

A miniszter hangsúlyozta: miközben a kormány politikai szinten a békéért küzd, a katonák a sport eszközével üzennek a kontinensnek. Beszédét azzal zárta, hogy a CISM alapítóinak hármas célja – sport, bajtársiasság és béke – ma is iránytűként szolgál. A tárcavezető maga is teljesítette a 3200 méteres távot a katonai egységek tagjaival együtt.