Sokkoló számokat közölt a háború pusztításáról Orbán Balázs

Több százezer halott, több millió menekült, elégetett dollármilliárdok – ezt eredményezte a négy év alatt a háború. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója videóban összegezte az orosz-ukrán konfliktus eddigi pusztítását, és figyelmeztetett arra is, mi várható még a háború folytatása esetén.
Így áll eddig a háború mérlege – és ez jöhet még
Orbán Balázs elmondta:
heti 9 ezer ember életét követelte átlagosan a háború, mindkét fél áldozatait összeadva. Több millió ember kényszerült otthonát elhagyva a környező országokba, többek között Magyarországra is menekülni.
Az elmúlt években több száz milliárd dollárt emésztett fel a konfliktus, folytatása természetesen tovább növelné a kiadásokat. A miniszterelnök politikai igazgatója Magyarország helyzetét is kiemelte: ha kizsarolják az orosz energiát Magyarországról, akkor ezer forintos benzinárakkal kell majd számolniuk a magyaroknak, összeomlik hazánk gazdasága. A videó végén világossá tette azt is, hogy
Magyarország nem hagyja magát belezsarolni a háborúba, sem az olcsó orosz energiáról leválni.