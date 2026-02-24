Sokkoló számokat közölt a háború pusztításáról Orbán Balázs

Több százezer halott, több millió menekült, elégetett dollármilliárdok – ezt eredményezte a négy év alatt a háború. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója videóban összegezte az orosz-ukrán konfliktus eddigi pusztítását, és figyelmeztetett arra is, mi várható még a háború folytatása esetén.

Háborús pusztítás: ukrán tűzoltók egy orosz légicsapás helyszínén, Kijev térségében 2026. február 22-én ( Fotó: - / MTI/EPA)

Így áll eddig a háború mérlege – és ez jöhet még

Orbán Balázs elmondta:

heti 9 ezer ember életét követelte átlagosan a háború, mindkét fél áldozatait összeadva. Több millió ember kényszerült otthonát elhagyva a környező országokba, többek között Magyarországra is menekülni.

Az elmúlt években több száz milliárd dollárt emésztett fel a konfliktus, folytatása természetesen tovább növelné a kiadásokat. A miniszterelnök politikai igazgatója Magyarország helyzetét is kiemelte: ha kizsarolják az orosz energiát Magyarországról, akkor ezer forintos benzinárakkal kell majd számolniuk a magyaroknak, összeomlik hazánk gazdasága. A videó végén világossá tette azt is, hogy