Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nem asszisztálunk az ukrán olajblokádhoz, hanem megtörjük azt

Ezt látnia kell!

Nagyon gáz: Makón is totál leégette magát Magyar Péter

háborús menekültek

Mérlegen a háború 4 éve: másfél millió ukrán menekültnek segített eddig Magyarország

1 órája
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ukrajna délkeleti részének orosz megszállásával 2022. február 24-én kezdetét vette az a háború, amely családok százezreit kényszerítette menekülésre Ukrajnából. Magyarország a kezdetektől fogva humanitárius segítséget nyújt az északkeleti szomszédjából érkező menekülteknek. Eddig mintegy 1,5 millió ukrán háborús menekült érkezett hazánkba, akiknek ellátását és biztonságos elhelyezését a rendőrség mellett a magyar humanitárius szervezetek is segítették.
Link másolása
Vágólapra másolva!
háborús menekültekMagyarország Kormányaukrajnai menekültekAz orosz-ukrán háború 4 éveorosz-ukrán háborúKárpátaljaoktatássegélyszervezet

Négy évvel ezelőtt, 2022. február 24-én Oroszország támadást indított Ukrajna délkeleti részei ellen, ezzel egy időben megindult a civil lakosság menekülése, főként a nyugati országrészből. Magyarország a válság sújtotta ország szomszédjaként került az origóba: szinte az első napoktól kezdve humanitárius segélyhelyeket alakított ki a menekültek fogadására. A magyar-ukrán határátkelőknél a civil szervezetek élelmiszert, meleg ruhát és alapvető felszerelést biztosítottak a háború borzalmai elől menekülőknek, a nélkülöző családoknak, nőknek, gyermekeknek.

Egy házaspár várja az orosz-ukrán háború elől menekülő hozzátartozóit a magyar-ukrán határátkelőhelyen, Lónyán 2022. március 2-án. MTI/Balázs Attila
Egy házaspár várja az orosz-ukrán háború elől menekülő hozzátartozóit a lónyai magyar-ukrán határátkelőhelyen, 2022. március 2-án (Fotó: MTI/Balázs Attila)

Tömegek érkeztek Magyarországra a háború kitörése óta

Már 2022 márciusában megkezdődött 

Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akciója

amelynek során eddig több mint 1,4 millió menekült érkezett az országba. A magyar állami intézmények, civil szervezetek és önkéntesek összehangoltan működtek együtt: a határátkelőkön – Záhonynál, Beregsurányban, Barabáson, Lónyán és Tiszabecsen – a menekülteket teljes körű ellátásban részesítették, és továbbutazási lehetőségeket biztosítottak.

Így segítette Magyarország a menekülteket

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet a háború első három évében Ukrajna 23 régiójában végzett segélymunkát, az élelmiszerosztástól a készpénzes támogatásokig. A programok részeként pszichoszociális segítséget is nyújtottak a háború okozta traumák enyhítésére. Ezzel párhuzamosan a Magyar Máltai Szeretetszolgálat már az első évben több mint 130 ezer ukrajnai menekültnek segített, és több száz tonna adományt – élelmiszert, higiéniai eszközt, gyermekeknek játékokat – juttatott el a rászorulóknak. 

Budapest, 2022. március 7. Az orosz-ukrán háború elől menekülő emberek Budapesten, a Keleti pályaudvaron (Fotó:MTI/Balogh Zoltán)
Az orosz-ukrán háború elől menekülő emberek Budapesten, a Keleti pályaudvaron 2022. március 7-én (Fotó:MTI/Balogh Zoltán)

Stabilizálódó rendszer és hosszabb távú támogatás

A háború elhúzódásával a segítségnyújtás is intézményesebb formát öltött. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Vöröskereszt az ukrán családok számára nyújtott támogatást a magyarországi beilleszkedéshez, önkéntes munkaórák tízezreinek erejével. A kezdeti tranzitjelleg mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapott az ideiglenes tartózkodás, a szociális ellátás és az adminisztratív segítség biztosítása is.

Az ukrán menekültek támogatása továbbra is töretlenül zajlik. 

Ukrajnai háborús menekültek felszállnak a MÁV egyik vasúti szerelvényére Záhonynál 2022. márciusában (Fotó: Mediaworks)

A legfrissebb rendőrségi adatok szerint Magyarországon jelenleg 

körülbelül 61–65 ezer ukrajnai háborús menekültet tartanak nyilván, akik ideiglenes védelmet vagy más tartózkodási jogcímet kaptak az elmúlt években. Nagyjából 45 ezer fő ideiglenes védelemre is jelentkezett, és ennek megfelelő státusszal rendelkezik Magyarországon. 

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter február 19-i bejelentése alapján nyilvánosságra került az ukrán menekültek ellátásával kapcsolatos döntés: a magyar állam összesen több mint 30 millió forintot fordít az Ukrajnából érkező menekültek támogatására.

A magyar állam segíti a menekült gyerekek beilleszkedését, oktatását

Az ideiglenes védelemben részesülő ukrán gyerekek

ugyanazokkal a feltételekkel vehetnek részt az óvodai és iskolai oktatásban, mint a magyar diákok – 3 éves kortól óvodában, 6 éves kortól pedig általános és középiskolai képzésben.

Az oktatási intézményeknek jogszabály szerint kötelességük felvenniük a menekült státusszal rendelkező gyerekeket, amennyiben a lakóhely szerinti körzetben hely van, és biztosítani számukra a tankötelezettség teljesítésének lehetőségét. A 2023–2024-es tanév hivatalos adatai szerint 

több mint 4800 ukrán menekült gyermek – óvodás és iskolás korú – vett részt a magyar köznevelési rendszerben, 

így részesülhetett

  • teljes körű oktatásban, 
  • ingyenes étkeztetésben és 
  • tankönyvellátásban. 

Ez a szám jól mutatja, hogy a segítségnyújtás nemcsak az első ellátással zárult le, hanem strukturált, hosszabb távú integrációs támogatássá is alakult. A Budapesten 2024 szeptemberében megnyílt 

ukrán–magyar kétnyelvű iskola tovább bővítette az oktatási lehetőségeket,

ahol a háborús menekült gyermekek ukrán nyelvi és kulturális hátterét is figyelembe vevő tantervvel folyik az oktatás. 

A magyar állam a központi költségvetésből fedezi az ukrán gyerekek oktatási költségeit – beleértve az óvodai ellátást, az iskolai tanulást, tankönyveket és étkeztetést –, így a háború elől érkezett gyermekek ingyenesen vehetnek részt a magyar köznevelésben. 

Jelenleg több ezer ukrán óvodás és iskolás tanulmányait támogatja Magyarország kormánya, amelynek célja a gyerekek zökkenőmentes beilleszkedésének biztosítása és a folyamatos tanulási lehetőség garantálása a válság közepette is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!