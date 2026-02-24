Mérlegen a háború 4 éve: másfél millió ukrán menekültnek segített eddig Magyarország

Négy évvel ezelőtt, 2022. február 24-én Oroszország támadást indított Ukrajna délkeleti részei ellen, ezzel egy időben megindult a civil lakosság menekülése, főként a nyugati országrészből. Magyarország a válság sújtotta ország szomszédjaként került az origóba: szinte az első napoktól kezdve humanitárius segélyhelyeket alakított ki a menekültek fogadására. A magyar-ukrán határátkelőknél a civil szervezetek élelmiszert, meleg ruhát és alapvető felszerelést biztosítottak a háború borzalmai elől menekülőknek, a nélkülöző családoknak, nőknek, gyermekeknek.

Egy házaspár várja az orosz-ukrán háború elől menekülő hozzátartozóit a lónyai magyar-ukrán határátkelőhelyen, 2022. március 2-án (Fotó: MTI/Balázs Attila)

Tömegek érkeztek Magyarországra a háború kitörése óta

Már 2022 márciusában megkezdődött

Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akciója,

amelynek során eddig több mint 1,4 millió menekült érkezett az országba. A magyar állami intézmények, civil szervezetek és önkéntesek összehangoltan működtek együtt: a határátkelőkön – Záhonynál, Beregsurányban, Barabáson, Lónyán és Tiszabecsen – a menekülteket teljes körű ellátásban részesítették, és továbbutazási lehetőségeket biztosítottak.

Így segítette Magyarország a menekülteket

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet a háború első három évében Ukrajna 23 régiójában végzett segélymunkát, az élelmiszerosztástól a készpénzes támogatásokig. A programok részeként pszichoszociális segítséget is nyújtottak a háború okozta traumák enyhítésére. Ezzel párhuzamosan a Magyar Máltai Szeretetszolgálat már az első évben több mint 130 ezer ukrajnai menekültnek segített, és több száz tonna adományt – élelmiszert, higiéniai eszközt, gyermekeknek játékokat – juttatott el a rászorulóknak.

Az orosz-ukrán háború elől menekülő emberek Budapesten, a Keleti pályaudvaron 2022. március 7-én (Fotó:MTI/Balogh Zoltán)

Stabilizálódó rendszer és hosszabb távú támogatás

A háború elhúzódásával a segítségnyújtás is intézményesebb formát öltött. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Vöröskereszt az ukrán családok számára nyújtott támogatást a magyarországi beilleszkedéshez, önkéntes munkaórák tízezreinek erejével. A kezdeti tranzitjelleg mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapott az ideiglenes tartózkodás, a szociális ellátás és az adminisztratív segítség biztosítása is.