Mérlegen a háború 4 éve: másfél millió ukrán menekültnek segített eddig Magyarország

Négy évvel ezelőtt, 2022. február 24-én Oroszország támadást indított Ukrajna délkeleti részei ellen, ezzel egy időben megindult a civil lakosság menekülése, főként a nyugati országrészből. Magyarország a válság sújtotta ország szomszédjaként került az origóba: szinte az első napoktól kezdve humanitárius segélyhelyeket alakított ki a menekültek fogadására. A magyar-ukrán határátkelőknél a civil szervezetek élelmiszert, meleg ruhát és alapvető felszerelést biztosítottak a háború borzalmai elől menekülőknek, a nélkülöző családoknak, nőknek, gyermekeknek.
Tömegek érkeztek Magyarországra a háború kitörése óta
Már 2022 márciusában megkezdődött
Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akciója,
amelynek során eddig több mint 1,4 millió menekült érkezett az országba. A magyar állami intézmények, civil szervezetek és önkéntesek összehangoltan működtek együtt: a határátkelőkön – Záhonynál, Beregsurányban, Barabáson, Lónyán és Tiszabecsen – a menekülteket teljes körű ellátásban részesítették, és továbbutazási lehetőségeket biztosítottak.
Így segítette Magyarország a menekülteket
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet a háború első három évében Ukrajna 23 régiójában végzett segélymunkát, az élelmiszerosztástól a készpénzes támogatásokig. A programok részeként pszichoszociális segítséget is nyújtottak a háború okozta traumák enyhítésére. Ezzel párhuzamosan a Magyar Máltai Szeretetszolgálat már az első évben több mint 130 ezer ukrajnai menekültnek segített, és több száz tonna adományt – élelmiszert, higiéniai eszközt, gyermekeknek játékokat – juttatott el a rászorulóknak.
Stabilizálódó rendszer és hosszabb távú támogatás
A háború elhúzódásával a segítségnyújtás is intézményesebb formát öltött. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Vöröskereszt az ukrán családok számára nyújtott támogatást a magyarországi beilleszkedéshez, önkéntes munkaórák tízezreinek erejével. A kezdeti tranzitjelleg mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapott az ideiglenes tartózkodás, a szociális ellátás és az adminisztratív segítség biztosítása is.
Az ukrán menekültek támogatása továbbra is töretlenül zajlik.
A legfrissebb rendőrségi adatok szerint Magyarországon jelenleg
körülbelül 61–65 ezer ukrajnai háborús menekültet tartanak nyilván, akik ideiglenes védelmet vagy más tartózkodási jogcímet kaptak az elmúlt években. Nagyjából 45 ezer fő ideiglenes védelemre is jelentkezett, és ennek megfelelő státusszal rendelkezik Magyarországon.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter február 19-i bejelentése alapján nyilvánosságra került az ukrán menekültek ellátásával kapcsolatos döntés: a magyar állam összesen több mint 30 millió forintot fordít az Ukrajnából érkező menekültek támogatására.
A magyar állam segíti a menekült gyerekek beilleszkedését, oktatását
Az ideiglenes védelemben részesülő ukrán gyerekek
ugyanazokkal a feltételekkel vehetnek részt az óvodai és iskolai oktatásban, mint a magyar diákok – 3 éves kortól óvodában, 6 éves kortól pedig általános és középiskolai képzésben.
Az oktatási intézményeknek jogszabály szerint kötelességük felvenniük a menekült státusszal rendelkező gyerekeket, amennyiben a lakóhely szerinti körzetben hely van, és biztosítani számukra a tankötelezettség teljesítésének lehetőségét. A 2023–2024-es tanév hivatalos adatai szerint
több mint 4800 ukrán menekült gyermek – óvodás és iskolás korú – vett részt a magyar köznevelési rendszerben,
így részesülhetett
- teljes körű oktatásban,
- ingyenes étkeztetésben és
- tankönyvellátásban.
Ez a szám jól mutatja, hogy a segítségnyújtás nemcsak az első ellátással zárult le, hanem strukturált, hosszabb távú integrációs támogatássá is alakult. A Budapesten 2024 szeptemberében megnyílt
ukrán–magyar kétnyelvű iskola tovább bővítette az oktatási lehetőségeket,
ahol a háborús menekült gyermekek ukrán nyelvi és kulturális hátterét is figyelembe vevő tantervvel folyik az oktatás.
A magyar állam a központi költségvetésből fedezi az ukrán gyerekek oktatási költségeit – beleértve az óvodai ellátást, az iskolai tanulást, tankönyveket és étkeztetést –, így a háború elől érkezett gyermekek ingyenesen vehetnek részt a magyar köznevelésben.
Jelenleg több ezer ukrán óvodás és iskolás tanulmányait támogatja Magyarország kormánya, amelynek célja a gyerekek zökkenőmentes beilleszkedésének biztosítása és a folyamatos tanulási lehetőség garantálása a válság közepette is.