Háborús őrület Európában: erre mond nemet Magyarország

Egy friss nemzetközi elemzés szerint európai katonai vezetők és politikusok arra figyelmeztetik a lakosságot, hogy ne éljenek tovább úgy, mintha békeidők lennének. A gondolatmenet lényege: a társadalmak tagadásban élnek, miközben egy háború lehetőségével számolni kellene.

Szentkirályi egy szóval jellemezte Európa háborús készülődését: őrület (Forrás: Facebook/Szentkirályi Alexandra)

„Ez őrület, amire nemet kell mondani”

A témára reagálva Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán arról írt:

Úgy élünk, mintha béke lenne, miközben Európában egyre többen készítenék fel az embereket a háborúra.”

Felidézte azt a francia katonai nyilatkozatot is, amely szerint a társadalmaknak hozzá kellene szokniuk gyermekeik elvesztésének gondolatához. Ezt egy szóval minősítette: őrület. Álláspontja szerint a háborús logikával szemben csak határozott politikai vezetés és világos társadalmi akarat jelenthet ellensúlyt. Úgy fogalmazott: