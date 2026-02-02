Háborús őrület Európában: erre mond nemet Magyarország

Hírlevél
57 perce
Olvasási idő: 3 perc
Nyugaton egyre több katonai és politikai vezető beszél nyíltan arról, hogy Európának fel kell készülnie a háborúra. Magyarország ezzel szemben továbbra is a béke oldalán áll – szögezte le Szentkirályi Alexandra.
háborúőrületeurópa

Egy friss nemzetközi elemzés szerint európai katonai vezetők és politikusok arra figyelmeztetik a lakosságot, hogy ne éljenek tovább úgy, mintha békeidők lennének. A gondolatmenet lényege: a társadalmak tagadásban élnek, miközben egy háború lehetőségével számolni kellene.

háború
Szentkirályi egy szóval jellemezte Európa háborús készülődését: őrület (Forrás: Facebook/Szentkirályi Alexandra)

„Ez őrület, amire nemet kell mondani”

A témára reagálva Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán arról írt: 

Úgy élünk, mintha béke lenne, miközben Európában egyre többen készítenék fel az embereket a háborúra.”

 Felidézte azt a francia katonai nyilatkozatot is, amely szerint a társadalmaknak hozzá kellene szokniuk gyermekeik elvesztésének gondolatához. Ezt egy szóval minősítette: őrület. Álláspontja szerint a háborús logikával szemben csak határozott politikai vezetés és világos társadalmi akarat jelenthet ellensúlyt. Úgy fogalmazott: 

Orbán Viktor: Kimaradni tudni kell!

Ehhez tapasztalt, háborúellenes miniszterelnök kell, valamint a magyar emberek egyértelmű döntése. 

A bejegyzés végén hangsúlyozta: ezért fontos a nemzeti petíció kitöltése, és ezért tartja biztos választásnak Orbán Viktor és a Fidesz politikáját. A vita nem elméleti: miközben Európában egyre többen a „felkészülésről” beszélnek, Magyarország azt üzeni, hogy a háborút nem megszokni kell, hanem megakadályozni.

