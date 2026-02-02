Háborús őrület Európában: erre mond nemet Magyarország

Egy friss nemzetközi elemzés szerint európai katonai vezetők és politikusok arra figyelmeztetik a lakosságot, hogy ne éljenek tovább úgy, mintha békeidők lennének. A gondolatmenet lényege: a társadalmak tagadásban élnek, miközben egy háború lehetőségével számolni kellene.
„Ez őrület, amire nemet kell mondani”
A témára reagálva Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán arról írt:
Úgy élünk, mintha béke lenne, miközben Európában egyre többen készítenék fel az embereket a háborúra.”
Felidézte azt a francia katonai nyilatkozatot is, amely szerint a társadalmaknak hozzá kellene szokniuk gyermekeik elvesztésének gondolatához. Ezt egy szóval minősítette: őrület. Álláspontja szerint a háborús logikával szemben csak határozott politikai vezetés és világos társadalmi akarat jelenthet ellensúlyt. Úgy fogalmazott:
Ehhez tapasztalt, háborúellenes miniszterelnök kell, valamint a magyar emberek egyértelmű döntése.
A bejegyzés végén hangsúlyozta: ezért fontos a nemzeti petíció kitöltése, és ezért tartja biztos választásnak Orbán Viktor és a Fidesz politikáját. A vita nem elméleti: miközben Európában egyre többen a „felkészülésről” beszélnek, Magyarország azt üzeni, hogy a háborút nem megszokni kell, hanem megakadályozni.