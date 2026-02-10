Rétvári: Sorozás vagy béke? Döntsenek a fiatalok!

Hírlevél
Trend lett a fiatalok körében a háború kérdésének elbagatellizálása. Rétvári Bence szerint ennek az az oka, hogy Magyarországon egyelőre – amíg nemzeti kormány van – nem reális veszély a háborúba való sodródás.
Rétvári Bence államtitkár arról számolt be, hogy mostanában divat lett a fiatalok körében az olyan típusú tartalmak készítése, melyek viccet csinálnak a háborúból. 

Trend lett a fiatalok körében a háború kérdésének elbagatellizálása (Forrás: Facebook/Rétvári Bence)
Trend lett a fiatalok körében a háború kérdésének elbagatellizálása (Forrás: Facebook/Rétvári Bence)

A Tisza háborúba rántaná az országot

Sajnos nem minden ország élvezhet olyan kényelmet, mely megengedi a háborúval való viccelődést. Németországban fiatalok tömegei vonultak az utcákra, tüntetve a kényszersorozások ellen, hiszen ők már megkapták a levelet, miszerint kötelesek megjelenni fizikai állapotfelmérésre.

Magyarországot hasonló állapotoktól jelenleg egy nemzeti kormány tartja választja el. Az államtitkár idézte Ruszin-Szendi Romulusz szavait, miszerint ha baj van, mindenkit be fognak rántani a háborúba.

A német fiatalok utcára vonultak. A magyar fiataloknak nem kell utcára vonulni ahhoz, hogy ne kapjanak sorozásra behívót, csak jól kell szavazniuk”

– hívta fel a figyelmet Rétvári Bence.

 

