Ismét figyelmeztettek, magasabb fokozatra kapcsolt a háború

Durvul az ukrán háború, már napi 18 órás áramszünet van Kárpátalján, mindeközben az erőszakos kényszersorozások folytatódnak – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A Fidesz fővárosi elnöke emlékeztetett, az elmúlt napokban is számos videó látott napvilágot a toborzók agresszív módszereiről.

Szentkirályi Alexandra figyelmeztetett, egy csak fokozódik a háborús feszültség (Forrás: Facebook)

Mint írta, a sorozótisztek többszörös túlerővel állják körbe a kiszemelt áldozataikat, módszereket nem válogatva tuszkolják be őket lesötétített furgonjaikba. Hozzátette: aki pedig menteni próbál embereket, azt letartóztatják, mint azt a magyar honfitársunkat is, aki öt embert próbált Magyarországra menekíteni. Neki a beregszászi főkonzulátus minden segítséget megad.

A háború borzalmas, ezt mindannyian tudjuk és látjuk. Ezért is rémisztő azokat a háborúpárti szólamokat hallani a NATO-főtitkártól, a vezérkari főnököktől és az uniós vezetőktől, amelyekben európai csapatok Ukrajnába vezényléséről fantáziálnak

– emelte ki.

Szentkirályi Alexandra azonban hozzátette, a brüsszeli háborús őrületnek Magyarországon is megvan a képviselete. „Itt van a fogott emberük: őt akarják hatalomra juttatni. Magyar Péter egyszerűen nem tudna nemet mondani főnökeinek. A nemzeti kormány a háború kezdete óta következetesen képviseli békepolitikáját. Amíg nemzeti kormány van, nem küldünk sem fegyvert, sem katonát a háborúba. Ezért is a Fidesz a biztos választás!” – hangsúlyozta.