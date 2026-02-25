Hidegrázós kijelentést tett a honvédelmi miniszter: amikor nagyhatalmak képviselőivel tárgyal, érzi, háborúra készülnek

Az idei országgyűlési választás fogja meghatározni a viszonyunkat ahhoz, amit tőlünk függetlenül nálunk sokkal nagyobb hatalmak építenek – jelentette ki közösségi oldalára feltöltött videójában Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter Vukics Ferenc ezredessel, a Patrióta szakértőjével beszélgetett, hogy merre tart a háborús helyzet. Az ezredes megjegyezte: amennyiben még tovább folytatódik ez a háború, akkor lehet, hogy ez a beszélgetés háborús körülmények között fog történni.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint háborúra készülnek a nagyhatalmak (Fotó: MTI/Soós Lajos)

A tárcavezető emlékeztetett: a magyar kormány álláspontja ismert és nem fog megváltozni semmilyen nyomás hatására. – Nem szállítunk fegyvert, azonnali tűzszünet és béke, és kimaradunk belőle bármilyen körülmények között – szögezte le, hozzátéve: személyes tapasztalata viszont az, hogy amikor tárcavezetőként ott ül védelmi értekezleteken, a nagyhatalmakon érezni lehet: háborúra készülnek. Vukics Ferenc ennek kapcsán rámutatott, ezért nagyon fontos, hogy végig a kezünkben tartjuk a döntést a saját sorsunkkal kapcsolatban.