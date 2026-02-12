Videón az ukrán háború pusztítása – embertelen körülmények Odesszában

Ukrajna-szerte katasztrofális helyzet alakult ki csütörtökre virradóra, a több mint kétszáz drónt és 24 ballisztikus rakétát bevető orosz támadássorozat után. Odesszában 300 ezer ember maradt víz nélkül, miután találat ért egy kulcsfontosságú transzformátorállomást.
Kijevben Vitalij Klicsko polgármester tájékoztatása szerint már csaknem 4000 lakóépületben szűnt meg a távfűtés és a melegvíz-szolgáltatás a tartós áramhiány mellett. Miközben a hátországban a háborús romok eltakarítása és a javítás zajlik, Zaporizzsja térségében falvakat kell kitelepíteni az orosz csapatok előretörése miatt – számolt be a Hír TV.
Nemcsak a hátországban alakult ki kritikus helyzet a háború miatt
A katonák szerint a fronton is minden megváltozott.
Régebben öt kilométert kellett gyalogolnunk az egységünkhöz, most 20-25 kilométert. Csak gyalog lehet közlekedni, az autókat kilövik
– nyilatkozta egy ukrán katona.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!