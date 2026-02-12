Videón az ukrán háború pusztítása – embertelen körülmények Odesszában

Kijevben Vitalij Klicsko polgármester tájékoztatása szerint már csaknem 4000 lakóépületben szűnt meg a távfűtés és a melegvíz-szolgáltatás a tartós áramhiány mellett. Miközben a hátországban a háborús romok eltakarítása és a javítás zajlik, Zaporizzsja térségében falvakat kell kitelepíteni az orosz csapatok előretörése miatt – számolt be a Hír TV.

Katasztrofális állapotok uralkodnak a háború sújtotta területeken (Fotó:MTI/EPA/24. gépesített dandár)

Nemcsak a hátországban alakult ki kritikus helyzet a háború miatt

A katonák szerint a fronton is minden megváltozott.

Régebben öt kilométert kellett gyalogolnunk az egységünkhöz, most 20-25 kilométert. Csak gyalog lehet közlekedni, az autókat kilövik

– nyilatkozta egy ukrán katona.