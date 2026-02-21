Szenzációs képeken a békéscsabai háborúellenes gyűlés, mutatjuk!

Hírlevél
Látványos fotók születtek a békéscsabai háborúellenes gyűléséről. Ismét megtelt a rendezvény helyszíne, az esemény csúcspontja pedig ezúttal is Orbán Viktor beszéde lesz, amelyről az Origo élő, szöveges tudósításban fog beszámolni.
Hatalmas tömeg gyűlt össze a Digitális Polgári Körök békéscsabai háborúellenes gyűlésén. Az érdeklődés ugyanakkor nem meglepő, hiszen a Orbán Viktor miniszterelnök egyenesen a Béketanács washingtoni üléséről érkezik, így várhatóan szót ejt majd a tengerentúli látogatásról. 

Orbán Viktor megérkezett Békéscsabára, a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésére (Forrás: Facebook)
Orbán Viktor megérkezett Békéscsabára, a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésére (Forrás: Facebook)

A mai háborúellenes gyűlést minden eddiginél komorabb körülmények között rendezik meg, hiszen nyílt kenyértörésre került sor Budapest és Kijev között. Mint ismert, az ukránok váratlanul elzárták a Barátság kőolajvezetéket, aminek következtében Magyarország energiaellátása veszélybe került. A zsarolással felérő lépés célja egyértelmű: Volodimir Zelenszkij ilyen formában akarja befolyásolni a 2026-os választások kimenetelét. Az esemény csúcspontja ezúttal is Orbán Viktor beszéde lesz, amelyről az Origo élő, szöveges tudósításban fog beszámolni.

Galéria: Látványos képeken a békéscsabai háború ellenes gyűlés
Résztvevők a békéscsabai háborúellenes gyűlésen

 


 

