Esztergomi háborúellenes gyűlés – kövesse nálunk élőben!

Esztergomban, a Suzuki Arénában tartják ma 11 órától a Digitális Polgári Körök rendezvényét, amelynek résztvevői határozottan kiállnak a háború ellen, egyúttal a béke mellett. Bozsik Péter korábbi szövetségi kapitány mellett Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter is felszólal, Orbán Viktor miniszterelnököt pedig a közönségből lehet majd kérdezni a háborúellenes gyűlésen. Az eseményről a Hír TV és az Origo is élőben tudósít. Cikkünk frissül.
A sikeres békéscsabai háborúellenes gyűlés után február 28-án Esztergom történelmi városában, a magyar államiság és a katolikus egyház bölcsőjében találkoznak a hazánkért tenni akaró polgárok.

Fotó: Ladóczki Balázs

Az esztergomi háborúellenes gyűlés programja

A 11 órakor kezdődő eseményt, a Hír TV élőben közvetíti hagyományos módon, a tévében, valamint a Hír TV YouTube-csatornáján, de az Origó is tudósít róla. 

 

Cikkünk frissül…

A nyitó zenei produkció a Karthago együttes Apáink útján című dala lesz Takáts Tamás előadásában, az eseményt pedig Rákay Philip moderálja.

A felszólalók között szerepel:

  • Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere (Fidesz-KDNP)
  • Bozsik Péter volt labdarúgó, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya
  • Erős Gábor volt labdarúgó, játékvezető
  • Czunyiné Bertalan Judit, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) területfejlesztési államtitkára
  • Bencsik János, Komárom-Esztergom vármegye 1-es számú választókerületének országgyűlési képviselője
  • Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter

 

 

