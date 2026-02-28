Esztergomi háborúellenes gyűlés – kövesse nálunk élőben!

Esztergomban, a Suzuki Arénában tartják ma 11 órától a Digitális Polgári Körök rendezvényét, amelynek résztvevői határozottan kiállnak a háború ellen, egyúttal a béke mellett. Bozsik Péter korábbi szövetségi kapitány mellett Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter is felszólal, Orbán Viktor miniszterelnököt pedig a közönségből lehet majd kérdezni a háborúellenes gyűlésen. Az eseményről a Hír TV és az Origo is élőben tudósít. Cikkünk frissül.
A sikeres békéscsabai háborúellenes gyűlés után február 28-án Esztergom történelmi városában, a magyar államiság és a katolikus egyház bölcsőjében találkoznak a hazánkért tenni akaró polgárok.
Az esztergomi háborúellenes gyűlés programja
A 11 órakor kezdődő eseményt, a Hír TV élőben közvetíti hagyományos módon, a tévében, valamint a Hír TV YouTube-csatornáján, de az Origó is tudósít róla.
Cikkünk frissül…
A nyitó zenei produkció a Karthago együttes Apáink útján című dala lesz Takáts Tamás előadásában, az eseményt pedig Rákay Philip moderálja.
A felszólalók között szerepel:
- Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere (Fidesz-KDNP)
- Bozsik Péter volt labdarúgó, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya
- Erős Gábor volt labdarúgó, játékvezető
- Czunyiné Bertalan Judit, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) területfejlesztési államtitkára
- Bencsik János, Komárom-Esztergom vármegye 1-es számú választókerületének országgyűlési képviselője
- Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter
