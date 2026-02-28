Esztergomi háborúellenes gyűlés – kövesse nálunk élőben!

A sikeres békéscsabai háborúellenes gyűlés után február 28-án Esztergom történelmi városában, a magyar államiság és a katolikus egyház bölcsőjében találkoznak a hazánkért tenni akaró polgárok.

Orbán Viktor miniszterelnök beszéde a békéscsabai háborúellenes gyűlésen

Fotó: Ladóczki Balázs

Az esztergomi háborúellenes gyűlés programja

A 11 órakor kezdődő eseményt, a Hír TV élőben közvetíti hagyományos módon, a tévében, valamint a Hír TV YouTube-csatornáján, de az Origó is tudósít róla.

A nyitó zenei produkció a Karthago együttes Apáink útján című dala lesz Takáts Tamás előadásában, az eseményt pedig Rákay Philip moderálja.

A felszólalók között szerepel: