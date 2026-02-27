Békepárti kiállás a magyar államiság bölcsőjében – minden, amit az esztergomi háborúellenes gyűlésről tudni érdemes

A sikeres békéscsabai háborúellenes gyűlés után február 28-án Esztergom történelmi városában, a magyar államiság és a katolikus egyház bölcsőjében találkoznak a hazánkért tenni akaró polgárok. Beszédek, zene és közösségi gondolkodás teszi teljessé a rendezvényt. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, kizárólag a Digitális Polgári Kör tagjai számára nyitott – olvasható a DPK honlapján.

A héten Esztergomban, a katolikus egyház bölcsőjében kap helyet a háborúellenes gyűlés.

Fotó: Ladóczki Balázs

Az esztergomi háborúellenes gyűlés programja

A 11 órakor kezdődő eseményt, a Hír TV élőben közvetíti hagyományos módon, a tévében, valamint a Hír TV YouTube-csatornáján, de az Origó is tudósít róla.

A nyitó zenei produkció a Karthago együttes Apáink útján című dala lesz Takáts Tamás előadásában, az eseményt pedig Rákay Philip moderálja.

A felszólalók között szerepel:

Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere (Fidesz-KDNP)

Bozsik Péter volt labdarúgó, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya

Erős Gábor volt labdarúgó, játékvezető

Czunyiné Bertalan Judit, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) területfejlesztési államtitkára

Bencsik János, Komárom-Esztergom vármegye 1-es számú választókerületének országgyűlési képviselője

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter

Az esemény záróakkordja az „Egyenesen Viktortól” című kérdezz-felelek lesz Orbán Viktor miniszterelnökkel, Rákay Philip moderálása mellett.

Orbán Viktor legfontosabb üzenetei Békéscsabáról

A háborúellenes gyűléseken a miniszterelnök beszédének jellemzően részét képezik a nagyívű geopolitikai elemzések, s legutóbb is tett releváns kijelentéseket ebben a kérdéskörben. Így például a múlt heti, békéscsabai eseményen beszélt először a Kijev, Brüsszel és a Tisza által megkötött müncheni titkos paktumról, ahogyan arról is, hogy milyen politikai mozgatórugók állnak amögött, hogy Ukrajna elzárta a Barátság kőolajvezetéket. Orbán Viktor vázolta, hogy hazánk minderre milyen válaszlépésekkel reagálhat. A kormányfő arra is figyelmeztetett, hogy a Tisza Pártba beépült globális nagytőke megakadályozná, hogy a multik idén 2000 milliárd forinttal járuljanak hozzá a közteherviseléshez, illetve az is a céljuk, hogy visszavennék a magyaroktól az elmúlt tizenhat év alatt kivetett 15 ezermilliárdnyi különadó összegét is.

A miniszterelnök azt is hangsúlyozta, hogy a választás kimenetele szempontjából döntő fontosságú, hogy a Fidesz nyerje meg mind a négy békés vármegyei választókerületet, amelyek közül kettőben utcahosszal, kettőben pedig orrhosszal vezetnek a kormánypártok.

Kérdésre válaszolva Orbán Viktor elmondta, hogy a kormány azon dolgozik, hogy az hazánk peremrégióban – köztük a Viharsarokban – is felzárkózzanak a bérek az országos átlaghoz.



