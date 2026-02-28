Hírlevél
Esztergomban, a Suzuki Arénában rendezték meg a Digitális Polgári Körök következő háborúellenes gyűlését.
háborúellenes gyűlésorbán viktornavracsics tiborbozsik péter

A sikeres békéscsabai háborúellenes gyűlés után február 28-án Esztergom történelmi városában, a magyar államiság és a katolikus egyház bölcsőjében találkoztak a hazánkért tenni akaró polgárok. Beszédek, zene és közösségi gondolkodás tette teljessé a rendezvényt. Bozsik Péter korábbi szövetségi kapitány mellett Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter is felszólalt, Orbán Viktor miniszterelnököt pedig a közönségből lehetett kérdezni a háborúellenes gyűlésen.

DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Esztergom, DPKEsztergom, 2026.02.28.
Galéria: Digitális Polgári Körök országjárása Esztergomban
Esztergomban a Suzuki Arénában folytatódik a digitális polgári körök országjárása

 

