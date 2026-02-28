Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor fontos bejelentést tett Százhalombattáról

Fontos!

Kilőtt az olajár, a szakértők elmondták, mi a legvalószínűbb forgatókönyv

orbán viktor

Tudósítónk a helyszínen: Esztergomban tartják a Háborúellenes Gyűlést, 43 nap a döntésig

11 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Esztergomban rendezik meg a Háborúellenes Gyűlést, ahol ismét beszédet mond Orbán Viktor és Navracsics Tibor. A választásokig 43 nap van hátra, a Nemzeti Petíció tétje pedig a magyar érdek érvényesítése.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán viktorháborúellenes gyűlésnavracsics tibor

Esztergom ad otthont a Háborúellenes Gyűlésnek, ahol Orbán Viktor miniszterelnök és Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter ismét a béke és a nemzeti szuverenitás mellett érvel. Tudósítónk a helyszínen követi az eseményeket, ahol már a beszédek előtt érezhető volt az elszánt hangulat: zászlók, békepárti transzparensek és a Nemzeti Petíció aláírására buzdító standok fogadták az érkezőket.

DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Esztergom, DPKEsztergom, 2026.02.28.
Digitális Polgári Körök országjárása Esztergomban
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

A magyar érdek mindenek felett

A gyűlés központi üzenete világos: minden eddiginél fontosabb, hogy az emberek nyíltan és egyértelműen kinyilvánítsák, a magyar érdek mindenek felett áll. A Nemzeti Petíció is ezt a célt szolgálja: erős felhatalmazást adni a kormánynak a békepárti álláspont képviseletére.

Az elmúlt időszakban kettős nyomás nehezedik Magyarországra. Brüsszelből és Kijevből egyaránt olyan elvárások érkeznek, amelyek a kormány szerint veszélyeztetik az ország mozgásterét és alapvető energiabiztonságát. A kérdés ma már nem elméleti vita: a családok rezsije, az üzemanyag-ellátás és a gazdaság stabilitása a tét.

A választásokig hátralévő 43 nap így nem pusztán kampányidőszak, hanem sorsdöntő időszak. Esztergomban ma egyértelmű üzenet formálódik: békét akarnak, biztonságot és olyan döntéseket, amelyek Magyarország érdekeit helyezik az első helyre.

DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Esztergom, DPKEsztergom, 2026.02.28.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Esztergom, DPKEsztergom, 2026.02.28.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Esztergom, DPKEsztergom, 2026.02.28.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Esztergom, DPKEsztergom, 2026.02.28.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Esztergom, DPKEsztergom, 2026.02.28.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Esztergom, DPKEsztergom, 2026.02.28.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Esztergom, DPKEsztergom, 2026.02.28.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Esztergom, DPKEsztergom, 2026.02.28.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Esztergom, DPKEsztergom, 2026.02.28.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Esztergom, DPKEsztergom, 2026.02.28.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Esztergom, DPKEsztergom, 2026.02.28.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Esztergom, DPKEsztergom, 2026.02.28.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Esztergom, DPKEsztergom, 2026.02.28.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Esztergom, DPKEsztergom, 2026.02.28.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Esztergom, DPKEsztergom, 2026.02.28.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Esztergom, DPKEsztergom, 2026.02.28.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Esztergom, DPKEsztergom, 2026.02.28.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Esztergom, DPKEsztergom, 2026.02.28.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Esztergom, DPKEsztergom, 2026.02.28.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Esztergom, DPKEsztergom, 2026.02.28.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Esztergom, DPKEsztergom, 2026.02.28.
Galéria: Digitális Polgári Körök országjárása Esztergomban
1/21
Esztergomban a Suzuki Arénában folytatódik a digitális polgári körök országjárása

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!