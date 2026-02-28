Tudósítónk a helyszínen: Esztergomban tartják a Háborúellenes Gyűlést, 43 nap a döntésig

Esztergom ad otthont a Háborúellenes Gyűlésnek, ahol Orbán Viktor miniszterelnök és Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter ismét a béke és a nemzeti szuverenitás mellett érvel. Tudósítónk a helyszínen követi az eseményeket, ahol már a beszédek előtt érezhető volt az elszánt hangulat: zászlók, békepárti transzparensek és a Nemzeti Petíció aláírására buzdító standok fogadták az érkezőket.

Digitális Polgári Körök országjárása Esztergomban

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

A magyar érdek mindenek felett

A gyűlés központi üzenete világos: minden eddiginél fontosabb, hogy az emberek nyíltan és egyértelműen kinyilvánítsák, a magyar érdek mindenek felett áll. A Nemzeti Petíció is ezt a célt szolgálja: erős felhatalmazást adni a kormánynak a békepárti álláspont képviseletére.

Az elmúlt időszakban kettős nyomás nehezedik Magyarországra. Brüsszelből és Kijevből egyaránt olyan elvárások érkeznek, amelyek a kormány szerint veszélyeztetik az ország mozgásterét és alapvető energiabiztonságát. A kérdés ma már nem elméleti vita: a családok rezsije, az üzemanyag-ellátás és a gazdaság stabilitása a tét.

A választásokig hátralévő 43 nap így nem pusztán kampányidőszak, hanem sorsdöntő időszak. Esztergomban ma egyértelmű üzenet formálódik: békét akarnak, biztonságot és olyan döntéseket, amelyek Magyarország érdekeit helyezik az első helyre.