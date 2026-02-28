Erről beszélt Navracsics Tibor az esztergomi háborúellenes gyűlésen

Nem fárad a gyűlöletszövetség

Ez a gyűlöletszövetség újabb, és újabb történeteket talál ki. Mondhatjuk, hogy már az egekbe emelkedik (a hazugság foka) a nyomorult közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel egy helikopter formájában. Csak hogy elhitessék a híveikkel, hogy még 43 napon át kell hazudni. El is mondták: nem mondhatnak el mindent, mert akkor nem nyernek választást. Nekünk tehát kötelességünk elmondani az igazságot. Mondjátok el, kérlek a valóságot! Mondjátok el, hogy egy olyan országgá váltunk, aminek az álláspontjára odafigyelnek, mely gazdasága, büszkesége révén Európa nemzetei között is kiemelkedik!

A miniszter beszéde zárásaként újra megerősítette:

ezt a hitet kell táplálni, megerősíteni a kétkedőkben is, és akkor nem kétséges: győzni fogunk!

Még a tiszások is belátják: Magyar Péter hazudik

A miniszter arról is beszélt, hogy a korábbi lakossági fórumon egy tiszás résztvevő jelenléte megerősítette őt abban a tudatában, hogy a Tisza párt követőinek rossz a lelkiismerete.

Akkora ordas hazugságokat beszél Magyar Péter, hogy még a híveinek is sok. Érzik az ordas hazugságot, amik a kijelentéseik mögött lappanganak. Az igazsághoz el kell jutni, ami az általuk berendezett világ. De addig nem baj, ha hazudunk, mert az is az ügyet szolgálja.

- ismertette a Tisza Párt kampánylogikáját Navracsics Tibor.

A szocialisták még 2002-ben elmondták, hogy mindent ugyanúgy fognak csinálni, mint a Fidesz, csak egy kicsit bőkezűbben, kicsivel több pénzt mindenkinek. Ez kísértetiesen hasonlít a Némák pártjának mostani szlogenjéhez. Ugyanazt is fogják tenni. Ők is érzik az ordas hazugságot. Keresztülhazudnák magukat az igazságig

- tette hozzá.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter beszéde elején történetet mesélt el

Nem vagyok különösebben sztorizós alkat, mégis el kell mesélnem egy történetet. Két nappal ezelőtt a Némák pártjának elnöke választókerületembe látogatott. Nem tudom, hányan ismerik a Némák pártját, a lényegük, hogy csak egy ember beszélhet. Nem volt hajlandó vitatkozni, ellenben rólam sokat beszélt.

A miniszter számára is új információkat tudott meg magáról: például hogy nem jár a választókerületébe, illetve amikor az utcára kimerészkedik, testőrökkel veszi magát körül. Azt is megtudta magáról a Némák pártjának egyetlen beszélni tudó emberétől, hogy helikopterrel közlekedik. Ezekhez a vádakhoz az alábbiakat fűzte hozzá:

Most fogjuk ünnepelni a 2000. eseményt, amely 2022 óta a választókerületemben volt, és amin én részt veszek.

Azt is megtudtam, hogy helikopterrel járok. Én, aki egyébként tériszonyos vagyok, és a második emeletre is habozva megyek fel. Azt mondta, hogy helikopterrel járok a választókerületbe. Életemben egyszer adódott olyan lehetőség, hogy helikopterre szálljak, rémülten utasítottam vissza az ajánlatot. Arra gondoltam, ha gazdag ember leszek, komolyan veszek neki egy helikoptert, és akkor együtt sétahelikopterezhetünk, ha miniszteri beosztásom engedi.

