Zelenszkij nyaklevesezése után Szombathelyen tartanak háborúellenes gyűlést – kövesse nálunk élőben!

Ha szombat, akkor DPK. A telt házas miskolci, kaposvári és hatvani háborúellenes gyűlések után ma Szombathelyen folytatódik a Digitális Polgári Körök országos roadshow-ja. Ez a kilencedik alkalom, és felvezetésként Orbán Viktor meghatározta a tétet. A kormányfő szerint a nemzetközi helyzet nagyon ingatag, Magyarországon hatalmas nyomás van a háborúpárti erők részéről, ezért is szükséges újabb találkozót tartaniuk a békepárti erőknek.

Az eseményt a HírTV élő közvetítésében, valamint lentebb, folyamatosan frissülő cikkünkben is követni tudja:

Háborúellenes gyűlés a háború árnyékában

A helyszín az illusztris, közel kilencezer fő befogadására képes Haladás Sportkomplexum. A 11 órakor startoló eseményre folyamatosan érkeznek a vendégek, kezdés előtt több politikus is posztolt. Takács Péter egészségügyi államtitkár vezetés közben jelentkezett be, Kubatov Gábor pártigazgató Curtissel készített közös videót, Ágh Péter helyi országgyűlési képviselő egy fotóval üzent. A kezdésre ezúttal is csordultig megtelt az aréna.

A szombathelyi találkozó A szabadság vándorai című Demjén Ferenc-dallal kezdődött, a kultikus számot Radics Gigi és Curtis adta elő. Ezt követően Rákay Philip lépett színpadra, aki elmondta, hogy múlt héten többszázezren követték élőben az eseményt, kiemelve, hogy egy idős hölgy megölelte Orbán Viktort. Rákay Philip külön köszöntötte a nézők soraiban Makray Katalint, Schmitt Pál korábbi köztársasági elnök feleségét.

Ez nem akármi - így kommentálta a műsorvezető, hogy Donald Trump támogatásáról biztosította Orbán Viktort az újraválasztása kapcsán. Magyar Péterből egyszer tananyag lesz az orvostanhallgatóknak - jelentette ki annak kapcsán, hogy a Tisza elnöke elkezdte győzködni a Fidesz támogatóit a múlt héten. Szerinte ez azt támasztja alá, hogy a baloldali párt közel sem áll olyan jól, mint ahogy azt láttatni szeretnék. Rákay Philip szerint fénymásológép lehetett Magyar Péter jele az óvodában, ezt arra mondta, hogy a baloldali politikus egy nappal Orbán Viktor után tart évértékelőt.