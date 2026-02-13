Hírlevél
Bóka János szerint nem véletlen, ami most történik

58 perce
Olvasási idő: 4 perc
Miközben Magyarország következetesen a béke és a biztonság oldalán áll, a Tisza Párt vezetői Münchenben tárgyalnak azokkal az európai politikusokkal, akik nyíltan az Európai Unió háborús szerepvállalásának erősítését és Ukrajna gyorsított csatlakoztatását sürgetik – hívta fel a figyelmet Bóka János, az európai uniós ügyekért felelős miniszter.
tisza pártmagyarországdonald tuskeurópai unióminiszter

A miniszter közlése szerint a Tisza Párt elnöke és külügyese Münchenben találkozik a lengyel miniszterelnökkel, Donald Tuskkal, valamint a német kancellárral, Olaf Scholzcal.

20240614 Budapest Mafred Weber az Európai Néppárt elnöke / EPP / megbeszélést folytatott Magyar Péterrel a Tisztelet és Szabadság Párt / Tisza Párt / vezetőjével és alelnökével a Karmelita kolostorban. Fotó: Teknős Miklós TEK Magyar Nemzet MN A képen: Manfred Weber Magyar Péter
Fotó: Teknős Miklós

Bóka János hangsúlyozta: arról a lengyel miniszterelnökről van szó, akinek külügyminisztere korábban támogatásáról biztosította azt a felvetést, hogy az ukránok semmisítsék meg a Magyarország és Közép-Európa kőolajellátását biztosító Barátság kőolajvezetéket.

A Barátság vezeték kulcsfontosságú szerepet tölt be hazánk és a régió energiaellátásában, így minden ezzel kapcsolatos felelőtlen kijelentés súlyos következményekkel járhat Magyarország energiabiztonságára nézve.

A német kancellár müncheni beszédében arról beszélt, hogy el kell hárítani az akadályokat az Európai Unió bővítése elől, és az áprilisi magyar választásokat követően új stratégiát kell kidolgozni. Emellett – a miniszter értékelése szerint – az Európai Uniót a NATO mintájára védelmi közösséggé alakítaná át, ami Magyarország álláspontja szerint azt jelentené, hogy az uniót és tagállamait még mélyebben bevonnák az orosz–ukrán háborúba.

Bóka János úgy fogalmazott:

Teljesen világosak a „brüsszeli elvárások”. Magyarországot és Európát bele kell tolni az orosz–ukrán háborúba, Ukrajnát be kell hozni az Európai Unióba, a magyar emberek pénzét Ukrajnába kell küldeni, az orosz energiahordozókról pedig le kell válni.

A miniszter szerint ezek az elvárások a Tisza Párttal szemben is megfogalmazódnak, és álláspontja alapján a párt müncheni tárgyalásain sem fog nemet mondani ezekre.

Akinek fontos Magyarország békéje és biztonsága, annak a biztos választás a Fidesz

– hangsúlyozta Bóka János. A kormány továbbra is a békepárti álláspontot képviseli, és nem támogat olyan uniós döntéseket, amelyek Magyarországot közvetlenül vagy közvetve belesodorhatják a háborúba.

 

