Bóka János szerint nem véletlen, ami most történik

A miniszter közlése szerint a Tisza Párt elnöke és külügyese Münchenben találkozik a lengyel miniszterelnökkel, Donald Tuskkal, valamint a német kancellárral, Olaf Scholzcal.

Fotó: Teknős Miklós

Bóka János hangsúlyozta: arról a lengyel miniszterelnökről van szó, akinek külügyminisztere korábban támogatásáról biztosította azt a felvetést, hogy az ukránok semmisítsék meg a Magyarország és Közép-Európa kőolajellátását biztosító Barátság kőolajvezetéket.

A Barátság vezeték kulcsfontosságú szerepet tölt be hazánk és a régió energiaellátásában, így minden ezzel kapcsolatos felelőtlen kijelentés súlyos következményekkel járhat Magyarország energiabiztonságára nézve.

A német kancellár müncheni beszédében arról beszélt, hogy el kell hárítani az akadályokat az Európai Unió bővítése elől, és az áprilisi magyar választásokat követően új stratégiát kell kidolgozni. Emellett – a miniszter értékelése szerint – az Európai Uniót a NATO mintájára védelmi közösséggé alakítaná át, ami Magyarország álláspontja szerint azt jelentené, hogy az uniót és tagállamait még mélyebben bevonnák az orosz–ukrán háborúba.

Bóka János úgy fogalmazott:

Teljesen világosak a „brüsszeli elvárások”. Magyarországot és Európát bele kell tolni az orosz–ukrán háborúba, Ukrajnát be kell hozni az Európai Unióba, a magyar emberek pénzét Ukrajnába kell küldeni, az orosz energiahordozókról pedig le kell válni.

A miniszter szerint ezek az elvárások a Tisza Párttal szemben is megfogalmazódnak, és álláspontja alapján a párt müncheni tárgyalásain sem fog nemet mondani ezekre.

Akinek fontos Magyarország békéje és biztonsága, annak a biztos választás a Fidesz

– hangsúlyozta Bóka János. A kormány továbbra is a békepárti álláspontot képviseli, és nem támogat olyan uniós döntéseket, amelyek Magyarországot közvetlenül vagy közvetve belesodorhatják a háborúba.