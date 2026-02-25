Hírlevél
Zelenszkij nem hajlandó megjavítani a Barátság kőolajvezetéket – egyre súlyosabb a feszültség

háború

Háborús határozatot fogadott el az EP néppárti koalíciója

1 órája
A Fidesz szerint az Európai Parlament nagykoalíciója nyíltan a háború folytatása mellett állt ki. Dömötör Csaba úgy látja, hogy a háborús határozat súlyos következményekkel járhat Magyarország energiaellátására és gazdaságára.
Az Európai Parlament néppárti koalíciója olyan határozatot fogadott el, amely részletesen rögzíti a háborús politika folytatásának irányait. Dömötör Csaba szerint a dokumentum tartalma túlmutat a szokásos politikai állásfoglalásokon.

háború
Dömötör szerint a dokumentum tartalma túlmutat a szokásos háborúpárti állásfoglalásokon (Forrás: Facebook/Dömötör Csaba)

Katonai támogatás, fegyverhasználat, újabb hitel

A határozat felszólítja a tagállamokat a katonai támogatások jelentős növelésére, és azt is követeli, hogy a nyugati fegyvereket oroszországi célpontok ellen is be lehessen vetni.  Dömötör Csaba mindezt összefüggésbe hozta azzal, hogy Ursula von der Leyen az ukrán elnökkel folytatott tárgyalásán megerősítette: a 90 milliárd eurós hitel kétharmadát katonai célokra fordítanák. 

Még hangosabban akarják bőgetni a háborús gépezetet”

– figyelmeztetett a politikus, hozzátéve, hogy a költségvetési terhek Európára, így Magyarországra is hárulhatnak.

Ezért Brüsszel jelöltje Magyar Péter

Energia, vétó és gyorsított csatlakozás

A fideszes EP-képviselő szerint a határozat kiáll a keleti gázimport tilalma mellett, és azt a nukleáris fűtőelemekre is kiterjesztené. Állítása szerint ez a paksi atomerőmű működését is érintheti, ami súlyos áremelkedést eredményezhetne Magyarországon.

Dömötör Csaba úgy fogalmazott: a dokumentum stratégiai célként rögzíti Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, mégpedig egy olyan „fordított bővítési eljárással”, amelyben előbb adnák meg a tagságot, és csak utána vizsgálnák a feltételek teljesülését. Szerinte ez szembemegy a korábbi uniós gyakorlatokkal és demokratikus alapelvekkel.

A politikus hangsúlyozta, hogy a háborús terveket az Európai Néppárt erőlteti, amelyhez a Tisza Párt is kötődik. Ezért szeretnének „simulékonyabb, hajlongó kormányt” Magyarországon, amely nem élne vétójogával. 

Zárásként kijelentette: a kérdésben végső soron a magyar választók döntenek április 12-én.

