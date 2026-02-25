Háborús határozatot fogadott el az EP néppárti koalíciója

Az Európai Parlament néppárti koalíciója olyan határozatot fogadott el, amely részletesen rögzíti a háborús politika folytatásának irányait. Dömötör Csaba szerint a dokumentum tartalma túlmutat a szokásos politikai állásfoglalásokon.

Dömötör szerint a dokumentum tartalma túlmutat a szokásos háborúpárti állásfoglalásokon (Forrás: Facebook/Dömötör Csaba)

Katonai támogatás, fegyverhasználat, újabb hitel

A határozat felszólítja a tagállamokat a katonai támogatások jelentős növelésére, és azt is követeli, hogy a nyugati fegyvereket oroszországi célpontok ellen is be lehessen vetni. Dömötör Csaba mindezt összefüggésbe hozta azzal, hogy Ursula von der Leyen az ukrán elnökkel folytatott tárgyalásán megerősítette: a 90 milliárd eurós hitel kétharmadát katonai célokra fordítanák.

Még hangosabban akarják bőgetni a háborús gépezetet”

– figyelmeztetett a politikus, hozzátéve, hogy a költségvetési terhek Európára, így Magyarországra is hárulhatnak.