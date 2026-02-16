Hajdú Péter Alekosszal szemben is kiállt a békepártiak mellett

Hajdú Péter televíziós producer határozott politikai állásfoglalást tett, hangsúlyozva, hogy a bizonytalan és „sötét jövő” helyett a békét és a kiszámíthatóságot választja. Hajdú a Hír TV-nek adott nyilatkozatában kifejtette: ezt a stabilitást kívánta demonstrálni a múlt szombati, miniszterelnöki évértékelőn való jelenlétével is.

Hajdú Péter Forrás: Instagram

Hajdú Péter nemrégiben a korábbi valóságshow-szereplőt, Nagy Alekoszt látta vendégül beszélgetős műsorában. Alekosz a Tisza Párt logójával ellátott öltözékben ment be a stúdióba, és határozottan, olykor erőszakosan nyomta a tiszás propagandát.

A műsorvezető kifejtette: bár sokan csak bohócnak tartják a valóságshow-szereplésekből élő közszereplőt, az általa elmondottakat nagyon is komolyan kell venni. Hajdú Péter úgy látja, Alekosz közvetlen kapcsolatai révén beleláthat a Tisza Párt belső működésébe, és az ott felsejlő narratíva „egyáltalán nem ad okot a tréfálkozásra”.

Hajdú szerint a közéleti megszólalások következményei nem relativizálhatók, különösen akkor, amikor háború, biztonság és gazdasági stabilitás kérdései vannak napirenden. A producer hangsúlyozta: saját döntéseiben a békepárti álláspont és a kiszámíthatóság élvez elsőbbséget.