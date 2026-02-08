Halálosan megfenyegették a TV2 híradósát

Durva Facebook-bejegyzést tett közzé vasárnap Varga Attila, a TV2 műsorvezetője, a Tények híradósa. A tévés egy olyan komment miatt szólalt meg, amely minden jóérzésű embernél kiverné a biztosítékot.

Varga Attila, a TV2 hírolvasója

Van egy határ, és ez nagyon túlment rajta!”

– kezdte posztját Varga Attila, aki szerint teljesen elfogadhatatlan, hogy bárki más véleménye miatt erőszakot, sőt halált kívánjon a másiknak. A Magyar Nemzet szerint a műsorvezető arról is írt, hogy természetesnek tartja a véleménykülönbségeket, de vannak mondatok, amelyekre nincs mentség:

Értem, ha valaki mást gondol, másban hisz, más a véleménye… De, aki ilyet ír kommentben, mint amit ehhez a videómhoz kaptam, tehát bárkinek a halálát, meggyilkolását kívánja, az túl megy minden határon.”

A poszthoz egy képernyőfotót is mellékelt, amelyen a kommentelő sokkoló fenyegetése olvasható:

Minden fideszes politikust és propagandistát meg kell gyilkolni családostól!”

Varga Attila szerint az ilyen megnyilvánulások az ellenzéki hergelésnek köszönhető:

Gondolom ez a »szeretetország«, és sokan ott ezt a stílust látják pár éve példaként. De erre nincs mentség!”

Bejegyzését egy határozott üzenettel zárta: