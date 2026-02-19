Hamarosan rendkívüli sajtótájékoztatót tart Orbán Viktor Washingtonban

Mint ismeretes, február 19-én, csütörtökön Washingtonban Orbán Viktor részvételével tartotta meg az első hivatalos találkozóját a még januárban megalakított, Donald Trump-féle Béketanács.

A Béketanács alakuló ülése a washingtoni Amerikai Békeintézetben 2026. február 19-én. A magyar miniszterelnök a Béketanács után a washingtoni nagykövetségen számol be arról, mi történt a nemzetközi csúcstalálkozón ami a Béketanács alakuló ülése volt. Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Történelmi jelentőségű csúcstalálkozón vett részt Orbán Viktor

Az ülést Donald Trump amerikai elnök nyitotta meg, ami során többször is elismerően szólt Orbán Viktorról, egyúttal kifejezte, azt is, hogy teljes mellszélességgel a magyar kormányfő mögött áll a választások idején.

A csúcstalálkozón Donald Trump bejelentette, hogy a Béketanács tagjai eddig 7 milliárd dollárt ajánlottak fel a Gázai övezet újjáépítésére, de az amerikai elnök később azt is elárulta, hogy az Egyesült Államok 10 milliárd dollárral fog hozzájárulni a projekthez.