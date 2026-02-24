Hírlevél
Hankó Balázs

Hankó Balázs: A magyar családpolitika világszerte mintaként szolgál

44 perce
Magyarország családpolitikai intézkedései ma már nemzetközi szinten is hivatkozási alapot jelentenek, és egyre több ország tekint rájuk követendő példaként. Hankó Balázs szerint a több mint harminc intézkedésből álló, adókedvezményekre, otthonteremtésre és bölcsődefejlesztésre épülő rendszer Európa legcsaládbarátabb modelljét valósítja meg.
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter Gödöllőn, a V4 Summit and Pro-Family Summit konferencia szünetében tartott doorstep sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a kormány számára a családok értéke és érdeke az első, és az ezt megtestesítő magyar családpolitikai intézkedések mintaként szolgálnak a világ azon nemzetei számára, amelyek hasonlóan gondolkodnak ebben a kérdésben.

 Hankó Balázs: Az elmúlt években Magyarország családpolitikája világhírű lett

Hankó Balázs az esemény jelentőségét méltatva elmondta, hogy a Gödöllői Királyi Kastély a családok értékét bemutató, a családok szerepéről és fontosságáról szóló nemzetközi konferenciának ad otthont, melyen a visegrádi négyek mellett meghívott vendégként részt vesznek: 

  • a nyugat-balkáni országok, 
  • Törökország 
  • és az Egyesült Államok családszervezete, 
  • de képviseltetik magukat a türk államok is, 
  • azaz mindazok, akik számára a család a legfontosabb.

A helyszín és a témaválasztás sem véletlen, hiszen nem kérdés, hogy Európa legcsaládbarátabb nemzete mi vagyunk"

- fogalmazott.

Szavai szerint az elmúlt években Magyarország családpolitikája világhírű lett, köszönhetően annak a több mint 30 intézkedésnek, melyekkel a kormány a magyar családokat támogatja és mellettük kiáll. Kiemelte a személyi jövedelemadó-mentességet, melyet immár a háromgyermekes és a 40 év alatti kétgyermekes édesanyáknak is élet-hosszan biztosítanak.

Ennek a példa- és modellértékű kezdeményezésnek köszönhetően 2026. január 1-től félmillió édesanya élvez szja-mentességet”

- mutatott rá a tárcavezető, majd hozzátette:

Emellett a megduplázott családi adókedvezmény is olyan egyedi magyar támogatási forma, mely egymillió család anyagi biztonságát erősíti."

Emlékeztetett ugyanakkor arra is, hogy a családpolitika másik alappillére az otthonhoz jutás támogatása, melynek eredményeként az elmúlt években minden második gyermekes család képes volt önálló otthont teremteni kormányzati segítséggel.

A bölcsődefejlesztési program eközben a család és a munkahely egyensúlyának kialakítását célozza”

- közölte, felidézve, hogy ennek jegyében a kormány megduplázta a bölcsődei férőhelyek számát. 

Az említett intézkedések sorozatával Magyarország a világon egyedülálló családpolitikát folytat, mely példaként szolgál Európa szívében a családok mellett álló visegrádi országok, de a nyugat-balkáni országok, sőt az Egyesült Államok számára is"

- mondta megjegyezve, hogy az Egyesült Államok által elindított Trump-számlát is az egyik magyar családtámogatási forma ösztönözte.

Hankó Balázs kitért arra is, hogy a konferencia további részében egyeztetnek a 2020-ban az Egyesült Államok és Magyarország által életre hívott Genfi Konszenzusról, melynek titkársága jelenleg is Magyarország, és legfontosabb üzenete, hogy a társadalom alapegysége a család.

A V4 Summit and Pro-Family Summit konferencia pedig ezeket a családokat kívánja megerősíteni, Donald Trump hivatalba lépését követően immár újra az Egyesült Államokkal szorosan együttműködve”

- hangsúlyozta a miniszter.

 

