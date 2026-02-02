Hankó Balázs: A baloldal átengedné a magyar egyetemeket a brüsszeli NGO-knak

Hankó Balázs szerint az Erasmus-program körüli vita világosan megmutatta, kik állnak valóban a magyar egyetemisták és az egyetemi autonómia oldalán, és kik azok, akik Brüsszel politikai elvárásait képviselik Magyarország érdekeivel szemben. A kultúráért és innovációért felelős miniszter arról írt közösségi oldalán, hogy miközben hat magyar egyetem jogi úton védi saját autonómiáját és a hallgatók jogait az uniós intézményekkel szemben, addig vannak, akik inkább elhallgattatnák a vitát, nem engedik napirendre az Erasmus ügyét, és nyíltan Brüsszel pártjára állnak. Hankó Balázs szerint az elmúlt évek egyetemi átalakításai megerősítették a felsőoktatást, biztos karrierutat adnak a fiataloknak és a magyar gazdaságot szolgálják – az Erasmus körüli támadások pedig nem az autonómiáról, hanem politikai alkukról és külső befolyásról szólnak.

Hankó Balázs (Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség)

Hankó Balázs: Tarr Zoltán nem az egyetemistákat, hanem Ursula von der Leyent és Manfred Webert védené

A miniszter élesen bírálta Tarr Zoltán fellépését, aki – mint fogalmazott – nem a tények mentén vitatkozik, nem az egyetemek oldalán áll, hanem a kormánnyal szemben próbál politikai vitát folytatni, miközben valójában magukkal az egyetemekkel kerül szembe. Hankó Balázs emlékeztetett:

jelenleg hat magyar egyetem perli a teljes brüsszeli döntéshozatali elitet – a Bizottságot és az Európai Parlamentet is –, mert jogellenes beavatkozás történt. Ezek az intézmények saját magukat és a magyar hallgatók érdekeit védik, mert pontosan tudják, hogy igazuk van.

A miniszter szerint a kérdés egyszerű: kinek az érdekeit képviselik azok, akik mindezzel szembemennek? Mint fogalmazott, Tarr Zoltán nem a magyar egyetemeket védi, hanem Manfred Weber és Ursula von der Leyen érdekeit.