Milliárdokkal segíti a rezsiköltségek csökkentését a kormány

Az energiatároló program kapcsán Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a mai kormányinfón elmondta, több tízezren nyújtottak be eddig pályázatot, a kormány pedig meg fogja emelni a támogatás összegét, hogy még többen igényelhessék.

Fotó: Havran Zoltán

A pályázatot március 15-ig lehet benyújtani. Gulyás kiemelte, a cél a napenergia tárolásának lehetősége, ami a rezsicsökkentés egy új fajtája.