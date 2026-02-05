Milliárdokkal segíti a rezsiköltségek csökkentését a kormány

Elképesztő összeget, 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatást kaphatnak a pályázók.
Az energiatároló program kapcsán Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a mai kormányinfón elmondta, több tízezren nyújtottak be eddig pályázatot, a kormány pedig meg fogja emelni a támogatás összegét, hogy még többen igényelhessék.
A pályázatot március 15-ig lehet benyújtani. Gulyás kiemelte, a cél a napenergia tárolásának lehetősége, ami a rezsicsökkentés egy új fajtája.
